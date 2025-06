Boğaz'da gün batımında caz konserleri

Brezilya Gecesi: Rogê

The Marmara Esma Sultan Yalısı, 9 Temmuz Çarşamba 21.00

Roger José Cury, bilinen adıyla Rogê, geleneksel Brezilya ritimlerini modern etkilerle harmanlıyor. Vatanının özgür ruhu, Ipanema’nın kavruk güneşi, Afro-Brezilyalı toplulukların isyanı, saf ritimler eşliğinde Rio’nun kulüplerinden dünyaya onun zamansız ve özgür tarzıyla taşınıyor. KCWR’dan Gilles Peterson’a önemli müzik eleştirmenlerinin de gözdesi olan Rogê bu yaz, SNOC gösteri sponsorluğunda İstanbul’a samba güneşini, festivale karnaval neşesini getirecek.

Jazzmeia Horn

Sultan Park- Swissôtel The Bosphorus, 7 Temmuz Pazartesi 21.00

Yenilikçi besteleri, başarılı scat ve spoken word tekniği ve geniş yelpazedeki vokali ile caz dünyasında hızla yükselen Jazzmeia Horn, müzikal reçetelerini festival izleyicisiyle paylaşmaya geliyor. Müziğin geleneksel yapı taşlarını modern dokunuşlar, temalar ve stillerle zenginleştirerek cazın sınırlarını genişleten Horn, sade bir toplulukla çalıştığı albümle caz repertuvarına katkısını yeni bir boyuta taşıyor.

Meshell Ndegeocello

Sultan Park - Swissôtel The Bosphorus, 8 Temmuz Salı 21.00

Meshell Ndegeocello, ritimleriyle her an geliverecek bir özgürlüğün yolunu gözlüyor, yoğun sözleriyle ırkçılığın dikenli tellerini paramparça ediyor. Popülariteye ve akımlara kapılmadan kendi sanatını yapan Ndegeocello, pek çok tarzı denediği geniş bir ses yelpazesi yarattı ve her yeni albümde seyirciyi şaşırtmaya devam ediyor. Konserin gösteri sponsorluğunu CE Partners üstleniyor.

Meltem Ege & Friends Gün Bahçesi – Hilton Istanbul Bosphorus, 10 Temmuz Perşembe 21.30

Meltem Ege, bugün uluslararası caz camiasının saygın isimleri arasında anılıyor. Ege'nin vokaline eşlik eden Önder Focan'ın ve Bradley Butterworth'un gitarları, Serkan Alagök'ün davulu, Şenova Ülker'in trompeti, Bulut Gülen'in trombonu, Ozan Musluoğlu'nun kontrbasının eşliğinde Ege, yeni albümü Solitude'un heyecan uyandıran Türkiye prömiyeriyle festival sahnesinde olacak. Konser, Go Ons ve Single Circle katkılarıyla düzenlenecek. Kerem Görsev Quintet "Clear Horizon" Gün Bahçesi – Hilton Istanbul Bosphorus, 11 Temmuz Cuma 21.30

Ülkemizin yetiştirdiği en önemli cazcılardan piyanist ve besteci Kerem Görsev, düzenlediği bestelerden orkestra düzenlemelerine uzanan üretimlerinin yanı sıra caz üzerine yaptığı televizyon ve radyo programlarıyla Türkiye'de cazın gelişimine değerli katkılar sundu. Görsev, uzun yıllardır birlikte çaldığı müzisyen dostlarıyla sahnede var olmanın mutluluğunu kutluyor. Konser, Go Ons ve Single Circle katkılarıyla düzenlenecek. İstanbul'a özgü bir caz etkinliği: Caz Vapuru Kabataş İskelesi, 13 Temmuz Pazar 11.00

13 Temmuz Pazar günü Boğaz'da seyredecek Caz Vapuru, her köşesi müziğe dönüşen vapurda caz, swing ve dans dolu bir yolculuk sunacak. Brassist, Kamucan Yalçın and Friends ve Kaan Arslan Co'nun sahne alacağı etkinlikte izleyiciler nostaljik cazın keyfini deniz üstünde yaşayacak.