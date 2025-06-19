ABD'li senatör ile gazeteci Carlson arasında İsrail tartışması

ABD'li gazeteci Tucker Carlson ile Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz arasında İsrail ve İran çatışmasına ilişkin tartışma yaşandı.

Ted Cruz, İsrail'in desteklenmesi gerektiğini savunurken, bu fikrinin İncil ile uyumlu olduğunu belirtti.

Cruz, İncil'in İsrail'e destek olanların destek göreceğini söylediğini ifade ederken, Carlson ise bu fikre yabancı kalarak "Ben de bir Hristiyanım, neyden bahsettiğini bilmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Carlson, senatöre "Bize İsrail hükümetini desteklememiz mi emredildi?" diye soru yöneltirken, senatör, mevcut İsrail'in desteklenmesi gerektiği konusundaki fikrinde ısrarcı oldu.

"DEVİRMEK İSTEDİĞİNİZ ÜLKENİN NÜFUSUNU BİLMİYOR MUSUNUZ?"

Cruz'a İran'ın nüfusuyla ilgili sorular yönelten Carlson, Cruz'un kesin bir yanıt verememesi üzerine, "Devirmek istediğiniz ülkenin nüfusunu bilmiyor musunuz?" şeklinde eleştiride bulundu.

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Cruz ise "Nüfus tablolarını ezberlemiyorum." yanıtını verdi.

Senatör Cruz, aynı soruyu Carlson'a yönelttiğinde ise "92 milyon. Bunu nasıl bilmezsin?" diye cevap veren Carlson, "Bu rakamlar önemli çünkü bir hükümeti devirmeyi savunuyorsun." şeklinde tepki gösterdi.

Cruz ise sayıların önemli olmadığını belirterek itiraz etti. Tartışma, Carlson'ın Cruz'u "ülke hakkında hiçbir şey bilmemekle" suçlamasıyla daha da hararetlendi.