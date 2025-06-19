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        Haberler Dünya ABD'li senatör ile gazeteci Carlson arasında İsrail tartışması | Dış Haberler

        ABD'li senatör ile gazeteci Carlson arasında İsrail tartışması

        ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz ile ABD'li gazeteci Tucker Carlson arasında İran konusunda önemli bir tartışma yaşandı. Ted Cruz, İncil'e göre İsrail'i desteklemenin bir gereklilik olduğunu savunurken, Tucker Carslon ise bu fikri sorguladı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.06.2025 - 00:25 Güncelleme: 19.06.2025 - 00:25
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        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
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        ABD'li gazeteci Tucker Carlson ile Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz arasında İsrail ve İran çatışmasına ilişkin tartışma yaşandı.

        Ted Cruz, İsrail'in desteklenmesi gerektiğini savunurken, bu fikrinin İncil ile uyumlu olduğunu belirtti.

        Cruz, İncil'in İsrail'e destek olanların destek göreceğini söylediğini ifade ederken, Carlson ise bu fikre yabancı kalarak "Ben de bir Hristiyanım, neyden bahsettiğini bilmek istiyorum." şeklinde konuştu.

        Carlson, senatöre "Bize İsrail hükümetini desteklememiz mi emredildi?" diye soru yöneltirken, senatör, mevcut İsrail'in desteklenmesi gerektiği konusundaki fikrinde ısrarcı oldu.

        "DEVİRMEK İSTEDİĞİNİZ ÜLKENİN NÜFUSUNU BİLMİYOR MUSUNUZ?"

        Cruz'a İran'ın nüfusuyla ilgili sorular yönelten Carlson, Cruz'un kesin bir yanıt verememesi üzerine, "Devirmek istediğiniz ülkenin nüfusunu bilmiyor musunuz?" şeklinde eleştiride bulundu.

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        Cruz ise "Nüfus tablolarını ezberlemiyorum." yanıtını verdi.

        Senatör Cruz, aynı soruyu Carlson'a yönelttiğinde ise "92 milyon. Bunu nasıl bilmezsin?" diye cevap veren Carlson, "Bu rakamlar önemli çünkü bir hükümeti devirmeyi savunuyorsun." şeklinde tepki gösterdi.

        Cruz ise sayıların önemli olmadığını belirterek itiraz etti. Tartışma, Carlson'ın Cruz'u "ülke hakkında hiçbir şey bilmemekle" suçlamasıyla daha da hararetlendi.

        Carlson, daha sonra İran'ın dini yapısını sordu ve Cruz, "çoğunlukla Şii" olduklarını söyledi. Carlson, "Yüzde kaç?" diye soru yöneltti.

        Bu noktadan sonra ikili, birbirlerinin sözünü keserek tartışmaya devam etti.

        Tartışma, Cruz'un "ABD'nin İsrail ile beraber İran'a saldırdığını" söylemesiyle sürdü. Bunun üzerine Carlson, "ABD'nin İran'la savaşta olduğunu mu söylüyorsunuz? Bu, ciddi bir mesele." diyerek Cruz'dan daha net açıklama yapmasını istedi.

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        Cruz ise saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini, ABD'nin ise bu çabalara destek verdiğini kaydetti.

        - Trump-Carlson tartışması

        ABD'li gazeteci Carlson, İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasının ardından Trump'ı gerilimin tırmanmasında "suç ortağı" olmakla itham etmişti.

        Trump ise bu eleştirilere, "Tucker Carlson'ın ne söylediğini bilmiyorum. Gidip bir televizyon kanalı kursun ve insanlar söylediklerini dinlesin." diye tepki göstermişti. Daha sonra Trump, Truth Social'da, "Birisi lütfen garip Tucker Carlson'a açıklasın; 'İran nükleer silah sahibi olamaz!'" şeklinde göndermede bulunmuştu.

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