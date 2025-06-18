Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti: En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen genç yıldız Kenan Yıldız, 50 milyon Euro piyasa değerine ulaşan ilk Türk futbolcu oldu. Transfermarkt'ın Serie A'da yaptığı piyasa değeri güncellemelerinin ardından milli oyuncumuz, değeri 45 milyon Euro'dan 50 milyon Euro'ya yükseltilerek Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Bu artışla birlikte Kenan, şimdiye kadar bir Türk futbolcunun ulaştığı en yüksek piyasa değerine sahip isim oldu.
Juventus altyapısından A takıma yükseldiği günden bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, özellikle 2024/2025 sezonundaki istikrarlı çıkışıyla Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.
Kenan Yıldız’ın 50 milyon Euro’luk piyasa değeri, Türk futbol tarihinde bugüne kadar görülmemiş bir rakam olarak kayda geçti. Daha önce en yüksek piyasa değeri 45 milyon Euro olan Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Çağlar Söyüncü gibi isimler bulunuyordu.
İşte en yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular:
Kenan Yıldız | 50 milyon euro | Juventus | 2025
Arda Güler | 45 milyon euro | Real Madrid | 2024
Hakan Çalhanoğlu | 45 milyon euro | Inter | 2024
Çağlar Söyüncü | 45 milyon euro | Leicester City | 2021
Arda Turan | 35 milyon euro | Atletico Madrid | 2015
Cengiz Ünder | 35 milyon euro | Roma | 2018
Orkun Kökçü | 35 milyon euro | Feyenoord | 2023
Ozan Kabak | 32 milyon euro | Schalke | 2020
Ferdi Kadıoğlu | 30 milyon euro | Fenerbahçe | 2024