Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti: En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!

Kenan Yıldız’ın 50 milyon Euro’luk piyasa değeri, Türk futbol tarihinde bugüne kadar görülmemiş bir rakam olarak kayda geçti. Daha önce en yüksek piyasa değeri 45 milyon Euro olan Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Çağlar Söyüncü gibi isimler bulunuyordu.