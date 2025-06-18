2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasında Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda 5'te 5 yaparak namağlup ünvanını sürdürdü. Dominik Cumhuriyeti ise üçüncü yenilgisini yaşadı.

İkinci sete iyi başlayan milli takım, art arda bulduğu sayılarla 6-1 üstünlük yakaladı. Toparlanarak 5-0'lık seri elde eden Dominik Cumhuriyeti, skoru 6-6'ya getirdi. Karşılıklı sayılarla devam eden ve skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği sette 13-13'ten sonra oyuna ağırlığını koyan ay-yıldızlılar, bu seti 25-19 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

Dengeli ve çekişmeli bir mücadeleye sahne olan üçüncü ve son seti de 28-26 önde bitiren Türkiye, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Ay-yıldızlılarda Hande Baladın 14, Melissa Vargas ise 12 sayı kaydetti.