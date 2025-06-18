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        Haberler Spor Voleybol Dominik Cumhuriyeti: 0 - Türkiye: 3 | MAÇ SONUCU (Filenin Sultanları set vermeden kazandı) - Voleybol Haberleri

        Dominik Cumhuriyeti: 0 - Türkiye: 3 | MAÇ SONUCU

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. hafta ilk maçında İstanbul'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Filenin Sultanları rakibini set vermeden 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 21:11 Güncelleme: 18.06.2025 - 21:39
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        Filenin Sultanları set vermeden kazandı!
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        2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasında Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti.

        Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda 5'te 5 yaparak namağlup ünvanını sürdürdü. Dominik Cumhuriyeti ise üçüncü yenilgisini yaşadı.

        Milliler, turnuvadaki 6. müsabakasında 19 Haziran Perşembe (yarın) 19.30'da Kanada ile karşı karşıya gelecek.

        A Milli Takım, başa baş geçen ilk seti 27-25 önde tamamlayarak 1-0 öne geçti.

        İkinci sete iyi başlayan milli takım, art arda bulduğu sayılarla 6-1 üstünlük yakaladı. Toparlanarak 5-0'lık seri elde eden Dominik Cumhuriyeti, skoru 6-6'ya getirdi. Karşılıklı sayılarla devam eden ve skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği sette 13-13'ten sonra oyuna ağırlığını koyan ay-yıldızlılar, bu seti 25-19 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

        Dengeli ve çekişmeli bir mücadeleye sahne olan üçüncü ve son seti de 28-26 önde bitiren Türkiye, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

        Ay-yıldızlılarda Hande Baladın 14, Melissa Vargas ise 12 sayı kaydetti.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Andrea Pucher (İtalya)

        Türkiye: Vargas, Zehra Güneş, Yaprak Erkek, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Elif Şahin (Simge Aköz, Ebrar Karakurt, Meliha Diken, Cansu Özbay)

        Dominik Cumhuriyeti: A. Rodriguez, Arias, Isabel, B. Martinez, J. Martinez, Gaila (Y. Rodriguez, Tapia, Matos, Caraballo, Marte)

        Setler: 25-27, 19-25, 26-28

        Süre: 99 dakika

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