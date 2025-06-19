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        Haberler Dünya İsrail: Tahran'da 20'den fazla hedefe saldırı düzenlendi | Dış Haberler

        İsrail: Tahran'da 20'den fazla hedefe saldırı düzenlendi

        İsrail ordusu, İran'a yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. İran'ın başkenti Tahran'da 20'den fazla hedefin vurulduğu açıklanırken, saldırı düzenlenen yerler arasında füze üretim tesislerinin ve uranyum zenginleştirme tesislerinin bulunduğu bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.06.2025 - 00:32 Güncelleme: 19.06.2025 - 00:32
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        İsrail'den Tahran'a saldırılar
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        İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik düzenlenen saldırılara dair açıklamada bulundu.

        İsrail ordusunun X hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, saldırılar 60 uçakla gerçekleştirildi.

        Saldırılarda 20'den fazla hedefe saldırı düzenlenirken, hedef alınan yerler arasında füze üretim tesisleri bulunuyor.

        Açıklamada, füze üretim tesislerinin yanı sıra, uranyum zenginleştirme ve santrifüj tesislerinin hedef alındığı duyuruldu.

        "1100'DEN FAZLA HEDEFİ VURDUK"

        İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 13 Haziran'dan bu yana düzenledikleri "yüzlerce hava bombardımanda İran'da 1100'den fazla hedefi vurduklarını" belirtti.

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        Defrin, İsrail'in İran'a yaptıkları saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        İran'a hava saldırılarını sürdürdüklerini aktaran Defrin, "nükleer tehdidi etkisiz hale getirmek için sistematik bir şekilde çalıştıklarını" ileri sürdü.

        Defrin, saldırılarla "İran'ın balistik füze ve hava savunma sistemlerine önemli hasar verdiklerini" iddia etti.

        İsrail ordusunun 13 Haziran'dan bu yana İran'a "yüzlerce hava saldırısı düzenlediğini" aktaran Defrin, bu saldırılarda İran'da "1100'den fazla hedefi vurduklarını" kaydetti.

        Defrin, İsrail insansız hava araçlarını düşürmeye çalışan İran ordusuna ait 5 helikopteri de hedef aldıklarını kaydetti.

        İran'ın misillemelerinde gece boyunca İsrail'e 30 civarında balistik füze attığını belirten Defrin, bu füzelerin büyük kısmının hava savunma sistemlerinde imha edildiğini ve can kaybı olmadığını sözlerine ekledi.

        İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

        İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

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        İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

        İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

        Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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