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Boğaz'dan geçiş için bekleyen tankerlerin sayısı artıyor

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; batılı ülkelerin Rusya'nın petrol ihracına getirdiği yeni kısıtlamaların ardından Boğazlardan geçiş için bekleyen tankerlerin sayısı bugün de artış kaydetti

Boğaz'dan geçiş için bekleyen tankerlerin sayısı artıyor

Batılı ülkelerin Rusya'nın petrol ihracına getirdiği yeni kısıtlamaların ardından İstanbul Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e ulaşmak için Karadeniz'de bekleyen petrol tankerlerinin sayısı bugün de arttı.

Kazakistan'dan gelen ve 23 milyon varil petrol taşıyan 26 tanker Boğaz'dan geçiş için bekliyor.

Geçen ayın sonunda Türkiye, Boğaz'dan geçecek tankerlerin sigorta mektubu olması gerektiğini duyurmuştu. Türkiye'nin bu adımı, AB'nin Rusya'ya yönelik petrolde tavan fiyat yaptırımının ardından gelmişti.

İngiliz ve Amerikalı yetkililer Türkiye'nin sigorta zorunluluğunu gözden geçirmesini talep ederken henüz bu çabalar karşılık bulmadı.

"EK KONTROLLERE GEREK YOK"

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Çarşamba günü Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'a Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasının Türk sularından geçen gemilere ek kontroller yapılmasını gerekli kılmadığını söyledi.

TASS haber ajansı tüm Kazak tankerinin sigortalı olduğunu ve birçok İngiliz sigorta şirketinin Türk yetkililerle görüşmelerde bulunduğunu bildirdi.

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