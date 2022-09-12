Dolayısıyla boğaz enfeksiyonu bulaşıcı bir hastalıktır. Bu yüzden özellikle kış aylarında okullarda çocuklar arasında kolaylıkla bulaşmaktadır. Her mevsimde görülmesi mümkün olan boğaz enfeksiyonu genellikle mevsim geçişlerinde, kış aylarında ve soğuk havada görülmektedir. Çünkü böyle zamanlarda insanlar kapalı mekanlarda daha fazla bir araya gelmekte ve hastalıkları birbirlerine bulaştırmaktadırlar. Havaya yayılan damlacıklar yoluyla bu tarz hastalıkların bulaşması oldukça kolaydır. Öksürme ve hapşırma damlacıkların havaya saçılmasına neden olmaktadır. Bu yüzden kişinin kendisini koruması ve dikkatli olması gerekmektedir.

Boğaz enfeksiyonu beklenmedik zamanlarda bir anda ortaya çıkabilir. Bazen gribal enfeksiyonlarla beraber oluşan boğaz enfeksiyonu tek başına da olabilir. Oldukça rahatsız edici bir hastalık olan boğaz enfeksiyonu bazen evde uygulanan yöntemlerle geçebilir. Fakat çoğunlukla boğaz enfeksiyonu ile ateş de olabilmektedir. Özellikle bebeklerde boğaz enfeksiyonu kendisini ateşle gösterir. Bu durumda yine de uzman bir doktorla görüşmekte fayda vardır. Çünkü bebeklerde ve çocuklarda ateş tehlikeli bir hale gelebilmektedir. Ayrıca tekrarlayan boğaz enfeksiyonu bağışıklık düştüğünde kronikleşebilmektedir. Bunun olmaması için bilhassa mevsim geçişlerinde ve havalar soğumaya başladığında bağışıklığın çeşitli yöntemlerle desteklenmesi gerekmektedir.

Boğaz enfeksiyonu genellikle yutkunma güçlüğü ve boğazda acıma ile kendisini göstermektedir. Çoğunlukla iştahın kapanmasına da neden olmaktadır. Boğaz enfeksiyonunda katı gıdalardan çok bol sıvı tüketimi, ılık bitki çayları ve çorbalar çok daha faydalı olacaktır. Ancak yine de hastalık ağırlaşırsa ve ateş devam ederse bir doktorla görüşmekte fayda vardır. Bu içeriğimizde boğaz enfeksiyonuna iyi gelen doğal yöntemler: evde boğaz enfeksiyonuna iyi gelen şeyler, bitkiler ve çaylar hakkında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte boğaz enfeksiyonu ile ilgili tüm merak edilenler…

Boğaz Enfeksiyonu Evde Nasıl Geçer?

Boğaz enfeksiyonu ağır seyretmezse ve düşmeyen ateş yoksa evde uygulanan yöntemlerle geçebilir. Peki boğaz enfeksiyonu evde nasıl geçer? Ilık bitki çayları, bal, limon, bol C vitamini, ılık çorbalar yardımıyla evde boğaz enfeksiyonunu atlatmak mümkündür. Vücuttaki enfeksiyon kişinin direncini düşüreceğinden dinlenmek de boğaz enfeksiyonu için faydalıdır. Ayrıca bağışıklığın güçlendirilmesi için takviye vitaminler ve ılık duş da faydalı olacaktır. Fakat yine de evde uygulana yöntemlere rağmen boğaz enfeksiyonu geçmezse mutlaka bir doktorla görüşün.

Boğaz Enfeksiyonu Bitkisel Çözüm Yolları

Boğaz enfeksiyonu bitkisel çözüm yolları bulunmaktadır. Bunlar çeşitli bitki çaylarıdır. Ihlamur, adaçayı, ekinezya, nane-limon ve zencefil boğaz enfeksiyonu için bitkisel çözüm yolları arasında sayılabilir.

Boğaz Enfeksiyonu Doğal Tedavi Yolları

Boğaz enfeksiyonu doğal tedavi yolları arasında bitkiler başta yer almaktadır. Ihlamur, adaçayı, ekinezya, zencefil boğaz enfeksiyonu için oldukça faydalıdır.

Boğaz Enfeksiyonuna İyi Gelen Şeyler

Boğaz enfeksiyonuna iyi gelen şeyler arasında; tavuk suyu çorbası, ballı limonlu karabiberli ılık su, zencefil çayı, ıhlamur, adaçayı, ekinezya bulunmaktadır. Bunları içerek boğaz enfeksiyonundan kurtulabilirsiniz.

Boğaz Enfeksiyonuna İyi Gelen Bitkiler

Boğaz enfeksiyonuna iyi gelen bitkiler arasında; zencefil, ıhlamur, adaçayı, kuşburnu, ekinezya, nane-limon başta gelmektedir. Bunlar çay şeklinde tüketebileceğiniz için yağlarını da kullanabilirsiniz.

Boğaz Enfeksiyonuna İyi Gelen Çaylar

Boğaz enfeksiyonuna iyi gelen çaylar arasında; zencefil, adaçayı, ıhlamur, kuşburnu, nane-limon, ekinezya, papatya bulunmaktadır. Bu çayları demleyerek ılık bir şekilde içebilirsiniz. Bitki çaylarının etkisini arttırmak için içine bal ve limon ekleyebilirsiniz. Bunların dışında bal-limon ve karabiberi birlikte çay şeklinde de içebilirsiniz. Boğaz enfeksiyonunu ılık çaylar içerek hızlı bir şekilde geçirmek mümkündür.