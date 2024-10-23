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        Haberler Gündem Güncel Boğazda domuz denize düştü! | Son dakika haberleri

        "Palamuta geldik, domuz bulduk"

        İstanbul Beykoz'da denize düşen domuz, sahilde yürüyen vatandaşlar tarafından fark edildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri domuzu kısa süre sonra kurtardı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir balıkçı ise, "Palamuta geldik, domuz bulduk" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:31 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:34
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        "Palamuta geldik, domuz bulduk"
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        İstanbul Boğazı açıklarında denize düşen domuz dakikalarca yüzdü.

        DHA'nın haberine göre domuzu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, belediye ekipleri tarafından kurtarılan domuz tedavi altına alındı.

        "PALAMUTA GELDİK, DOMUZ BULDUK"

        O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir balıkçı ise, "Palamuta geldik, domuz bulduk" dedi.

        İstanbul Boğazı, Beykoz Çubuklu açıklarında sabah saatlerinde sahilde yürüyen vatandaşlar, denizde yüzen bir domuz gördü.

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        Ormanlık alandan gelerek düştüğü tahmin edilen domuz dakikalarca denizde yüzdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edildi.

        EKİPLER KURTARDI

        Kıyıya gelen ekip, kurtarma çalışmalarına başlarken denizdeki kıyı temizliği ekibi de domuzu sahile yaklaştırdı.

        Çalışmalar sonucunda sahile çıkartılan domuz, tedavi edilmek üzere götürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken domuzu görüntüleyen bir balıkçı, "Palamuta geldik, domuz bulduk" yorumu yaptı.

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