        Haberler Gündem Güncel Boğazda gemi arızası | Son dakika haberleri

        Çanakkale Boğazında 108 metre uzunluğunda gemi arıza yaptı

        Çanakkale Boğazı'nda, 108 metre uzunluğunda Panama bayraklı konteyner gemisi makine arızası yaptı. Gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na götürülecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 22:22 Güncelleme: 08.12.2025 - 22:44
        Boğazda gemi arızası
        İzmir Aliağa'dan İzmit'e gitmek üzere hareket eden Panama bayraklı 108 metre uzunluğundaki 'Orita' isimli konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı. Akıntı ile sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-18' ve 'Kurtarma-17' bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na götürülecek.

