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        Haberler Gündem Eğitim Boğaziçi Üniversitesi, lisansüstü programlarını üniversite mezunlarına tanıtacak

        Boğaziçi Üniversitesi, lisansüstü programlarını üniversite mezunlarına tanıtacak

        Boğaziçi Üniversitesi tarafından 27-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek "Lisansüstü Programları Tanıtım Günleri"nde, alanında uzmanlaşmak isteyen lisans mezunları, 50 lisansüstü programıyla ilgili bilgi alma imkanı bulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 09:34 Güncelleme: 04.04.2024 - 09:34
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        Boğaziçi Üniversitesi, lisansüstü programlarını üniversite mezunlarına tanıtacak
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        Boğaziçi Üniversitesi, lisansüstü programlarının tanıtımı için Güney Kampüs’ün kapılarını 27-28 Nisan’da açacak. Tanıtım günleri kapsamında alanlarında uzmanlaşmak isteyen lisans mezunları, lisansüstü programları hakkında detaylı bilgiyi kampüsü ziyaret ederek veya çevrim içi olarak alabilecek, öğretim üyeleri ve mezunlarla bire bir görüşme imkanı bulacak.

        “Lisansüstü Programları Tanıtım Günleri”ne katılacak adaylar, 7 enstitü ve 50 lisansüstü programı ile ilgili bilgi alma imkanı bulacak. Adaylar stantları ziyaret ederek akademik ve kariyer hedeflerine uygun programları seçerken, ilgilendikleri programların öğretim üyeleri ve mezunlarıyla da sohbet etme fırsatı yakalayacaklar.

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        7 ENSTİTÜDE TOPLAM 50 PROGRAMDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

        Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, Çevre Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Veri Bilimi ve Yapay Zekâ Enstitüsü olmak üzere toplamda 7 enstitü lisansüstü programlarını adaylara tanıtacak.

        Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunan 7 enstitü bünyesinde; Asya Çalışmaları, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişsel Bilim, Biyomedikal Mühendisliği, Çevre Bilimleri, Çevre Teknolojisi, Deprem Mühendisliği, Dilbilim, Eğitim Teknolojisi, Ekonomi ve Finans, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Erken Çocukluk Eğitimi, Executive MBA, Felsefe, Finans Mühendisliği, Fizik, İktisat, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Edebiyatı, İnşaat Mühendisliği, İşletme, İşletme Bilişim Sistemleri, Jeodezi, Jeofizik, Kimya, Kimya Mühendisliği, Konferans Çevirmenliği, Makina Mühendisliği, Matematik, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Mekatronik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Öğrenme Bilimleri, Sanayiye Araştırmacı Yetiştirme Programı ve LIFESCI, Sistem ve Kontrol Mühendisliği, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Sürdürülebilir Turizm Yönetimi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Uluslararası İlişkiler: Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu, Uluslararası Ticaret Yönetimi, Veri Bilimi ve Yapay Zeka, Yapım Mühendisliği ve Yönetimi, Yazılı Çeviri, Yazılım Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri lisansüstü programları yer alıyor.

        ÇEVRİM İÇİ KATILIM DA MÜMKÜN OLACAK

        Boğaziçi Üniversitesi “Lisansüstü Programları Tanıtım Günleri” ayrıca 5 Mayıs 2024 tarihinde çevrim içi olarak adaylarla buluşacak. Güney Kampüste düzenlenecek olan etkinliğe katılamayanlar ayrıca çevrim içi platform aracılığıyla programlar hakkında bilgi edinebilecekler.

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