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Boğaziçi Üniversitesi rektörü Mehmet Naci İnci kimdir? Mehmet Naci İnci nereli, kaç yaşında? İşte hayatı

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör vekili olarak görevde olan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, 21 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Mehmet Naci İnci kimdir? Mehmet Naci İnci nereli, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Mehmet Naci İnci kimdir? Mehmet Naci İnci nereli, kaç yaşında? İşte hayatı

Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü Melih Bulu, 15 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yer alan kararla görevden alınmış, yerine rektör vekili olarak Mehmet Naci İnci atanmıştı. 21 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan karara göre Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Mehmet Naci İnci oldu.

MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR?

Mehmet Naci İnci, 3 Kasım 1965'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde dünyaya geldi.

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesi'nden fizik dalında lisans derecesini, 1992’de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı.

Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993-1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.

İnci, 1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak çalıştı. 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde profesör olan Mehmet Naci İnci 2014–2018 döneminde Fizik bölüm başkanlığı yaptı. İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu.

Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışan ve araştırmalar yürüten İnci'nin üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise iki uluslararası patenti bulunuyor.

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