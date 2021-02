Son günlerde sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Melih Bulu'nun hayatı ve akademik kariyeri merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayınlanan 1 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında Türkiye'de 5 üniversiteye atanan 5 yeni rektörden biri olan Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Melih Bulu, sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Melih Bulu kimdir?

MELİH BULU KİMDİR, NERELİDİR?

Melih Bulu 15 Ağustos 1970 tarihinde Kırıkkale'de doğdu. Türk akademisyen, siyasetçi ve mevcut Boğaziçi Üniversitesi rektörü.

Finans alanında doktorası bulunan Melih Bulu'nun ağırlıklı olarak strateji alanında akademik çalışmaları vardır.

İstanbul Şehir Üniversitesinde İşletme bölüm başkanı (2010-2016),İstinye Üniversitesi kurucu rektörü (2016-2019),Haliç Üniversitesi rektörü (2020) olarak görev yaptı. Ak Parti Sarıyer ilçe başkanlığı kurucusu olan Bulu, 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Ataşehir Belediye Başkanlığı için, 2015 yılı genel seçimlerinde İstanbul 1. bölge milletvekilliği için aday adayı oldu. Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atandı. Melih Bulu'nun rektörlüğe getirilmesi yüzlerce öğrenci tarafından protesto edildi.

AKADEMİK VE SİYASİ GEÇMİŞİ

1970 yılında Kırıkkale'de doğdu. Yükseköğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı (1992). Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde finans alanında yüksek lisans; yönetim ve organizasyon alanında doktora eğitimi aldı.

Eğitimini tamamladıktan sonra Ankara'da savunma sanayinde zırhlı personel taşıyıcı üretimi yapan FMC-Nurol ve F-16 uçaklarının üretimini yapan Türk Uzay ve Havacılık Sanayi Şirketi (TUSAŞ) firmalarında çalıştı. P&G firmasında fabrika müdürü olarak verimlilik ve maliyet tasarrufu alanlarında görev yaptı. Ayrıca üretim ve hizmet sektöründe çeşitli firmalara strateji ve yönetim konusunda danışmanlık yaptı.

Bulu, 2002 yılında Ak Parti'nin İstanbul ili Sarıyer ilçe başkanlığını kurdu. AK Parti İl yönetiminde ekonomiden Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı yaptı. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Ataşehir Belediye Başkanlığı için Ak Parti'den aday adayı oldu. 2015 yılı genel seçimlerinde ise AK Parti’den İstanbul 1. bölgeden milletvekili aday adayı oldu.

MELİH BULU İNTİHAL İDDİASI

2011 yılında yazdığı "Measuring competitiveness of cities: Turkish experience"in "The environment and the entrepreneurial city: searching for the urban 'sustainability fix' in Manchester and Leeds"dan kopyalandığı, doktora tezinde intihal yaptığı iddia edildi. Bulu, intihal iddialarını "iftira" olarak nitelendirerek reddetti.

MELİH BULU VE İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

2003-2010 yılları arasında Boğaziçi ve İstanbul Ticaret üniversitelerinde yarı zamanlı olarak İş Stratejisi ve Oyun Teorisi dersleri veren Bulu, 2009 yılından itibaren tam zamanlı akademisyen olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında doçent, 2016 yılında profesör unvanı aldı. 2010-2014 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanlığını yürüttü. 2016-2019 yıllarında İstanbul'da İstinye Üniversitesi'nin kurucu rektörü olarak görev yaptı ve 2020'de Haliç Üniversitesi'nin rektörü olarak göreve başladı.

2004 yılında kurucularından olduğu Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) adlı sivil toplum kuruluşunun önce genel koordinatörlüğünü, 2017-2019 yılları arasında yönetim kurulu başkanlığını yaptı ve URAK çatısı altında Türkiye'nin sektörel ve şehir bazında rekabetçilik analizlerini yaptı. 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atandı.