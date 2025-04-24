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        Haberler Gündem Boğazına lokma takılan yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Boğazına lokma takılan yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Aydın'ın Efeler ilçesinde oğluyla birlikte yemek yerken boğazına lokma takılan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 23:36 Güncelleme: 24.04.2025 - 23:36
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        Boğazına takılan lokma öldürdü
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        Aydın'daki olay, Meşrutiyet Mahallesi 2078 Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Aliye Tanç'ın (95) boğazına oğlu ile birlikte yemek yerken lokma takıldı. Nefessiz kalan Tanç için oğlunun çabaları da yetersiz kaldı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Tanç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tanç'ın ölüm haberi ile oğlu yasa boğulurken, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Tanç'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonrası netlik kazanacağı bilgisine ulaşıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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