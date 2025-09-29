Boğazköy nerede? Boğazköy hangi şehirde, ilde, bölgede?

"Boğazköy" adı, Türkiye coğrafyasında birden fazla lokasyon için kullanılmaktadır. Bu nedenle "Boğazköy hangi şehirde?" sorusunun cevabı, hangi Boğazköy'den bahsedildiğine bağlı olarak "Çorum" ya da "İstanbul" olabilir. Çorum'daki Boğazköy (yeni adıyla Boğazkale), Anadolu'nun ilk büyük imparatorluğu olan Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapmasıyla dünya çapında bir öneme sahiptir. İstanbul'daki Boğazköy ise, Arnavutköy ilçesine bağlı, özellikle yeni havalimanı ve kuzey projeleriyle değeri artan büyük bir yerleşim alanıdır.

ÇORUM BOĞAZKÖY (BOĞAZKALE)

"Boğazköy" denildiğinde akla gelen ilk ve en önemli yer, Çorum ilinde bulunan ve Anadolu tarihini değiştiren Hitit medeniyetinin başkentidir. Günümüzde bu ilçenin resmi adı "Boğazkale" olarak değiştirilmiş olsa da, hem yerel halk arasında hem de tarihi kaynaklarda "Boğazköy" adı yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir. Bu bölge, bir ilçeden çok daha fazlası, adeta bir açık hava arkeoloji müzesidir.

"ÇORUM BOĞAZKÖY" HANGİ İLDE VE HANGİ ŞEHİRDE?

"Boğazköy hangi ilde?" veya "Boğazköy hangi şehirde?" sorularının tarihi ve turistik açıdan en önemli cevabı Çorum'dur. Boğazkale (Boğazköy), Çorum ilinin 14 ilçesinden biridir. Çorum şehir merkezinin yaklaşık 80-85 kilometre güneybatısında, Yozgat il sınırına yakın bir konumda yer alır. Çorum'a bağlı olmasına rağmen, coğrafi olarak Yozgat'ın Yerköy ve Sungurlu ilçelerine de yakın bir noktadadır. Karayoluyla ulaşım genellikle Çorum veya Sungurlu üzerinden sağlanır.

ÇORUM BOĞAZKÖY HANGİ BÖLGEDE YER ALIR? İdari ve coğrafi bölge konusunda Çorum Boğazköy, Türkiye'deki en ilginç örneklerden birini sunar. "Boğazköy hangi bölgede?" sorusunun idari cevabı Karadeniz Bölgesi'dir. Çorum ili, idari olarak Orta Karadeniz Bölümü'nde yer alır. Ancak Boğazköy'ün coğrafi konumu ve iklimi, Karadeniz Bölgesi'nin tipik özelliklerini (bol yağış, yeşil ormanlar) yansıtmaz. İlçe, fiziki coğrafya açısından İç Anadolu Bölgesi'nin sınırları içinde kalır. Bölgede karasal iklim hakimdir; yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Bitki örtüsü de Karadeniz'den ziyade İç Anadolu bozkır (step) karakterini taşır. Bu nedenle idari olarak Karadeniz'de, coğrafi olarak ise İç Anadolu'da yer aldığını söylemek mümkündür. ÇORUM BOĞAZKÖY KONUMU NEDİR? "Boğazköy konumu nedir?" sorusunun Çorum için cevabı, doğrudan Hitit İmparatorluğu'nun stratejisiyle ilgilidir. Boğazköy, Budaközü Vadisi'nde, etrafı yüksek tepelerle çevrili, doğal açıdan korunaklı bir alana kurulmuştur. Bu stratejik konum, onun binlerce yıl önce Anadolu'nun süper gücü olan Hititlere başkentlik yapmasını sağlamıştır.