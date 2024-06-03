Boks milli takımı Paris 2024'e rekor katılımla gidiyor

2023 yılında Polonya'da gerçekleşen Avrupa Oyunlarında kota mücadelesi veren Kadın Milli Takımımızda 50 kilo Buse Naz Çakıroğlu, 54 kilo Hatice Akbaş, 60 kilo Gizem Özer ve 66 kilo Busenaz Sürmeneli ile Erkek Milli Takımımızda 51 kg Samet Gümüş ve 71 kg Tuğrulhan Erdemir Paris 2024 için vize almaya hak kazanmıştı. Mart ayında İtalya'da gerçekleşen 1.Dünya Olimpiyat Kota Eleme Müsabakalarında ise 80 kiloda Kaan Aykutsun Paris 2024 için vize almayı başardı.

Son kota mücadelesi olan 24 Mayıs-02 Haziran 2024 tarihleri arasında Tayland'da gerçekleşen 2.Dünya Olimpiyat Kota Eleme Müsabakalarında kadınlar 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman, sırasıyla Sırp, İspanyol ve ev sahibi Taylandlı rakiplerini mağlup ederek Paris 2024 için kota hakkı kazanmayı başardı.