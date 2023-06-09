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Vücudun farklı bölgelerindeki yağlar sağlınız hakkında ne söylüyor?

Vücudun farklı bölgelerinde biriken yağlar sağlığınız hakkında uyarılar veriyor olabilir. Bölgesel yağlar dikkat edilmezse ileride bazı hastalıklara neden olabilir. İşte, bölgelere göre yağların sağlınıza etkisi...

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  • Bölgesel yağlarınız size ne söylüyor? Hastalıkların belirtisi olabilir!

    KALÇA BÖLGESİNDEKİ YAĞLAR

    Kalça bölgesinde yağ daha çok kadınlarda görülür. Genellikle genetik olmakla beraber, fazla gluten, süt, fiziksel aktivite eksikliği ve doğum kontrol hapları bölgede yağ birikmesine neden olabilir.
  • Bölgesel yağlarınız size ne söylüyor? Hastalıkların belirtisi olabilir!

    KOL BÖLGESİNDEKİ YAĞLAR

    Kol bölgesinde orantısız biriken yağlar, vücudunuzdaki hormonal değişikliklerden kaynaklanıyor olabilir. Örnek olarak hormon seviyenizi değiştiren bir ilaç kullanıyorsanız, üst kollarınızda yağ dokusu oluşabilir.

     
  • Bölgesel yağlarınız size ne söylüyor? Hastalıkların belirtisi olabilir!

    KARIN BÖLGESİNDEKİ YAĞLAR

    Yağ dokularının biriktiği bölgelerden birisi olan karın bölgesinde yağ oranı kişiden kişiye değişir. Karın bölgesindeki yağlara Visseral yağ denir, bu yağ vücudun karaciğer, pankreas, böbrek ve kalp gibi önemli iç organların etrafını sarar. Yeterli egzersiz yapılmadığında ya da düzensiz beslenildiğinde bu yağlar fark edilir. Karın yağı, düşük bir metabolizmaya ve hormonal dengesizliklere neden olabilir, ayrıca insülin direncinin de işareti olabilir.
  • Bölgesel yağlarınız size ne söylüyor? Hastalıkların belirtisi olabilir!

    ALT SIRT VE BEL BÖLGESİNDEKİ YAĞLAR

    Alt sırt ve bel bölgesindeki yağlar, yeterince protein tüketmediğinizden kaynaklanıyor olabilir. İşlenmiş gıdalar, karbonhidratlar ve şekerli içecekler tüketmek belde yağlanmaya neden olur. Karaciğer yağlanmasını da tetikler.

    Kaynak: Bright Side

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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