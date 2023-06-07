Güneş ışığının Dünya'ya gelişi 8 dakika sürer, akşamları Güneş'in batması bu 8-9 dakika içerisinde gerçekleşir. Eğer Güneş doğmasa, ilk olarak uçaklar net bir görüşe sahip olamaz ve gemiler de rotalarını kaybederdi. Çok sayıda ev ve bölge yapay ışığa maruz kalır ve karanlığa gömülür. Tüm Dünya'da daimi bir gece başlar ve saat kavramı yok olur.