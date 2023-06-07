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Güneş bir sabah doğmasa Dünya'da neler yaşanırdı ve ne kadar dayanabilirdik?

Yaşantımızda gece ve gündüzü, mevsim ve saatleri oluşturan Güneş, bir sabah doğmasa Dünya'da meydana gelebilecek olayları ve ne kadar dayanabileceğimizi derledik. İşte, Güneş doğmasa neler olurdu?

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  • Güneş bir gün doğmasa Dünya'da neler yaşanırdı?

    Güneş ışığının Dünya'ya gelişi 8 dakika sürer, akşamları Güneş'in batması bu 8-9 dakika içerisinde gerçekleşir. Eğer Güneş doğmasa, ilk olarak uçaklar net bir görüşe sahip olamaz ve gemiler de rotalarını kaybederdi. Çok sayıda ev ve bölge yapay ışığa maruz kalır ve karanlığa gömülür. Tüm Dünya'da daimi bir gece başlar ve saat kavramı yok olur.
  • Güneş bir gün doğmasa Dünya'da neler yaşanırdı?

    AY GÖRÜNMEZ HALE GELİR

    Göküyüzüne bakıldığında tek iyi yani yıldızları pürüzsüz bir şekilde görecek olmanızdır. Bununla beraber Ay'ın varlığından bir daha emin olamayız çünkü Güneş'in Dünya'ya ulaşamamasından dolayı Ay ışığını Dünya'ya yansıtamaz. Ayrıca 8-9 dakika içerisinde yer çekimi tamamen durur ve Dünya, Güneş'in etrafında dönmeyi bırakır, uzayda düz bir çizgide hareket etmeye başlar.
  • Güneş bir gün doğmasa Dünya'da neler yaşanırdı?

    YER ÇEKİMİ KAYBOLUR

    Dünya'nın çevresinde manyetik alanda meydana gelecek değişimler ve iyonosferdeki kargaşa nedeniyle parlak kuzey ışıkları belirir. Yer çekiminin kaybolması, Dünya'nın dönüşünü kaybetmesi tam bir kaos ortamı yaratacaktır.

    Güneş'in kaybolmasından 10 dakika sonra ise fotosentez işlemi tamamen durmaya başlar. Bazı bitkiler ve bakteriler oksijen üretemez Dünya'da canlıların yaşamı tehlikeye girer.
  • Güneş bir gün doğmasa Dünya'da neler yaşanırdı?

    SADECE OKYANUSTA YAŞAM DEVAM EDER

    1 saat sonra ise sıcaklık hızla düşmeye başlar. Dünya yüzeyi yavaş yavaş soğur ve Dünya kendi çekirdeği ile ısınmaya çalışır. İlk 24 saatten sonra sıcaklık 5-7 derece düşme eğilimi gösterir ve bazı bitkiler ölmeye başlar. Okyanusta Güneş'e ihtiyacı olmayan canlılar soğuk ortamlarında yaşamayı sürdürür.
  • Güneş bir gün doğmasa Dünya'da neler yaşanırdı?

    CANLILAR YAŞAMINI YİTİRİR

    İlk bir hafta sonra Dünya çapında sıcaklık -17 dereceyi göstermeye başlar. Otçul olan ve yaşamak için belirli sıcaklığa ihtiyaç duyan hayvanlar, tamamen yaşamını yitirir. Sığ sularda yaşayan canlılar, aşırı soğuk sebebiyle hayatını kaybeder.
  • Güneş bir gün doğmasa Dünya'da neler yaşanırdı?

    DÜNYA BUZULLARLA KAPLANIR

    1 ay sonra sıcaklık düşüşlerinden dolayı Dünya'nın tüm yüzeyi buzullarla kaplanmaya başlar. Ortalama sıcaklık -30 derecedeyi görür ve bitki örtüsü ve hemen hemen çoğu canlı yaşamını yitirir. 
  • Güneş bir gün doğmasa Dünya'da neler yaşanırdı?

    1 yıl sonra Dünya yüzeyi ve okyanuslar kalın bir buz tabakasıyla kaplanır. Bu noktada hava sıcaklığı -40 dereceye ulaşır ve yaşam Dünya'da sadece okyanusların altında devam edebilir. Prof. David Stevenson'a göre yeryüzü -160 dereceye kadar soğumaya devam eder ve Dünya'da bir yaşam sürmek imkansız hale gelecektir.

    Kaynak: Medium, Opera News

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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