Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'da bilanço ağırlaşıyor.

Cochabamba vilayetine bağlı Sacaba kentinde, Morales destekçisi koka üreticisi köylüler ve kontrolü sağlamak amacıyla müdahale eden güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

AA'nın haberine göre; polisin, birkaç gün önce asker destekli operasyon başlattığı kentte, koka üreticilerinden 4 kişi daha hayatını kaybetti. 200 kişinin gözaltına alındığı olaylarda, 4'ü ağır 115 kişi de yaralandı.

Son gelişmelerle birlikte, Bolivya'da 500’den fazla kişinin yaralandığı şiddet dalgasında ölenlerin sayısı 18'e yükselmiş oldu.

"BUNUN ADINI ÇATIŞMA KOYAMAYIZ"

Ülkede insan hakları ihlalleri konusunda çalışma yürüten resmi denetçi Defensoria del Pueblo'nun bölge sorumlularından Nelson Cox, tansiyonun düşmediği kentteki gelişmelere ilişkin basına bilgi verdi.

Her iki tarafla temas halinde olduklarını vurgulayan Cox, şiddetin acilen durdurulması gerektiğine işaret ederek, protestocu köylülere de bu yönde tavsiyede bulunduklarını aktardı.

Güvenlik güçlerinin aşırı güç kullandığını savunan Cox, olayların titiz şekilde araştırılmasını istedi.

Bölgedeki hastaneleri dolaştıklarını ve yaralı güvenlik görevlisine rastlamadıklarını da anlatan Cox, "Böyle bir durumda bunun adını çatışma koyamayız." dedi.

AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI KOMİSYONUNDAN KINAMA

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonunun (IACHR) sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, protestonun bir hak olduğu ve güvenlik güçlerinin aşırı güç uygulamaktan kaçınması gerektiği vurgulandı.

Protestoların silahla bastırılmaması çağrısında bulunulan açıklamada, Sacaba'daki orantısız güç kullanımı kınandı.

POLİS GÖSTERİCİLERİN SİLAHLI OLDUĞUNU BELİRTTİ

Sacaba'daki olaylara ilişkin ülke basınında yayınlanan haberlere göre ise bölge polisi düzenlediği basın toplantısında, koka üreticisi köylülerden ele geçirilen silahları sergiledi.

Olayların, göstericilerin arasından açılan ateşle başladığını iddia eden polis, protestolara müdahale eden araçlardan birine 11 mermi isabet ettiğini belirtti.

ASKERİN MÜDAHALESİ SORUŞTURMADAN MUAF TUTULABİLECEK

Bolivya'da geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez, ordu mensuplarının göstericilere ceza gerektiren müdahalede bulunması durumunda soruşturmadan muaf tutulmasının önünü açan kararnameyi imzaladı.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği Bolivya'da, Anez'in imzasıyla yürürlüğe giren kararname, Morales yanlılarının düzenlediği gösterilerde, ordunun protestoculara "meşru müdafaa ve zorunluluk halinde" bulunduğu müdahaleden dolayı cezai sorumluluktan muaf olmasını içeriyor.

Kararnamede, "Kamu düzenini ve istikrarının tesis edilmesi için düzenlenen operasyonlara katılan silahlı kuvvetler mensupları, görevlerini yerine getirdiği sırada meşru müdafaa ve zorunluluk halinde bulundukları müdahale nedeniyle cezai sorumluluktan muaf tutulur." ifadesi yer aldı.

KARARNAMEYE TEPKİLER

Amerikan İnsan Hakları Komisyonu (IACHR),şiddete teşvik ettiğini savunduğu kararnameyi kınadı.

Komisyon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bolivya'da çıkarılan vahim kararname, uluslararası insan hakları standartlarını görmezden geliyor ve şiddetli baskıya teşvik ediyor. Bu tür kararnamelerin kapsamı, devletlerin insan hakları ihlallerini soruşturma, kovuşturma ve ceza verme yükümlülüğü ile çelişmektedir. IACHR, Bolivya hükümetinin, özellikle sosyal protestolarda Silahlı Kuvvetlerin, doğruluk hakkı, adalet ve uluslararası insan haklarına karşı ihlallerine yol açan her türlü idari kararını kınamaktadır."

Öte yandan, Arjantin'de 27 Ekim'deki genel seçimleri kazanan ve 10 Aralık'ta devlet başkanlığı görevini üstlenecek Alberto Fernandez de kararnameye tepki göstererek, Birleşmiş Milletleri müdahaleye çağırdı.

Fernandez, "Bolivya'da yönetime el koyan hükümet, Silahlı Kuvvetleri, suçlarının hesabını vermeyecek şekilde serbest bıraktı. Ölü sayısı artıyor. Birleşmiş Milletler müdahale etmeli." değerlendirmesinde bulundu.