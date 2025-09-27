Bolşoy'un Romeo ve Juliet'i ayakta alkışlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen dünyaca ünlü bale topluluğu Bolşoy Bale ve Orkestrası’nın Romeo ve Juliet eserini izledi. Festival programının en prestijli etkinliklerinden biri olarak öne çıkan Bolşoy Bale ve Orkestrası İstanbul’da ilk kez sanatseverlerle buluştu.

Türk Telekom Opera Salonu'nda üç perde olarak sahnelenen "Romeo ve Juliet"e Bolşoy Orkestrası eşlik etti.

Orkestrayı ise uluslararası üne sahip orkestra şefi, Bolşoy Tiyatrosu Direktörü ve Mariinsky Tiyatrosu’nun Sanat ve Genel Direktörü Valery Gergiev yönetti.

1940’ta sahnelenmeye başlayan ve Sergei Prokofiev’in müziğiyle Leonid Lavrovsky’nin ortaçağ romantizmleri ve tarihi dans geleneklerinden ilham alan koreografisini buluşturan Romeo ve Juliet, Shakespeare’in ölümsüz eserini bale sahnesine taşıyor.

Juliet rolünde, Bolşoy’un baş balerini Svetlana Zakharova yer alırken, Artemy Belyakov, Egor Gerashchenko, Elizaveta Kokoreva, Alyona Kovalyova, Denis Savin ve Yulia Stepanova gibi önemli isimler de gösteride sahne aldı.

Yaklaşık 350 dansçı, müzisyen ve sahne çalışanının İstanbul’a geldiği turne için, Bolşoy’un tarihi sahnesinden orijinal kostümler ve dekorlar da getirildi. Böylece izleyicilere Moskova’daki atmosferin tüm görkemiyle aktarılması sağlandı.