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Bolu Ankara yönü trafiğe kapandı mı, ne zaman açılacak?

Anadolu Otoyolu'nun Bolu mevkisinde zincirleme bir kaza meydana geldi. Meydana gelen kaza sonrasında Bolu Ankara yönü trafiğe kapandı mı, otoyol ne zaman açılacak gibi sorular gündemi meşgul etmeye başladı. Zincirleme kaza sonrsaında bölgede ulaşımda aksamalar oluştu. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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  • Bolu Ankara yönü trafiğe kapandı mı, otoyol ne zaman açılacak?

    Ankara istikametinde seyreden TIR, Arifiye ilçesi geçişinde aynı yönde giden otomobille çarpışması sonucunda zincirleme kaza meydana geldi. Zincirleme kaza sonrasında bölgeye 12 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Peki, "Bolu Ankara yönü trafiğe kapandı mı, otoyol ne zaman açılacak?" İşte detaylar...
  • Bolu Ankara yönü trafiğe kapandı mı, otoyol ne zaman açılacak?

    BOLU ANKARA YÖNÜ TRAFİĞE KAPANDI MI?

    Ekiplerin yaralılara müdahale ettiği kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışının etkisini azalttığı bölgede, yolun kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

     
  • Bolu Ankara yönü trafiğe kapandı mı, otoyol ne zaman açılacak?

    OTOYOL NE ZAMAN AÇILACAK?

    Kaza yapan araçlar ile etrafa saçılan profil ve kutular nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu.

    Ekiplerin temizlik çalışması ve araçların çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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