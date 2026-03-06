Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bolu Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan oldu | Son dakika haberleri

        Bolu Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan oldu

        Bolu Belediye Meclisi'nde Tanju Özcan'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan, başkanvekili olarak seçildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 17:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da başkan vekili seçildi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bolu Belediyesi'nden Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, 28 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'İcbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre Tanju Özcan ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, Bolsev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız 4 ay süreyle ev hapsi verildi. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tanju Özcan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

        OYLAMA 3 TUR SÜRDÜ

        Tanju Özcan'ın tutuklanmasının ardından Bolu Belediye Başkanlığı için belediye meclisinde seçim yapıldı. CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan olurken; AK Parti, Hüseyin Nadi Okur'u aday gösterdi. 3 tur süren oylamanın ardından Mehmet Tuna Özcan, 19 oyla Bolu Belediye Başkanvekili seçildi. Hüseyin Nadi Okur ise 10 oy aldı.

        "EMANETE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

        Seçimin ardından kısa bir açıklama yapan Mehmet Tuna Özcan, "Belediye başkanvekili olarak seçildim. Oy veren, vermeyen herkese teşekkür ederim. Bolu Belediyesi vekili olarak Başkanımız Tanju Özcan'ın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kuvvetli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Papazlardan Oval Ofis'te Trump'a toplu dua

        ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te ülkenin dört bir yanından gelen papazları ağırladı. Oval Ofis'te toplanan papazlar, Trump'a toplu dua etti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Kaza süslü cinayette 1 müebbet, 7 beraat!
        Kaza süslü cinayette 1 müebbet, 7 beraat!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu