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Orman yangını çıkartmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı 0:00 / 0:00

AA

Bolu'da orman yangını çıkartmaya çalıştıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre, Anadolu Otoyolu Gerede-Cankurtaran mevkisindeki bazı kişilerin ateş yaktıktan sonra bir araca binerek uzaklaştığını gören sürücüler durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Polis ve jandarma ekipleri, takibe aldıkları şüpheli aracı yol üzerinde durdurdu. AA'nın haberine göre; araçtaki 2 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Ayrıca Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen küçük çaplı yangın, ağaçlara sirayet etmeden söndürüldü.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.