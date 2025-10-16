Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti neden kapalı, ne zaman açılacak, alternatif yol neresi?

        Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü 31 Ekim'e kadar kapalı! Alternatif güzergâh neresi?

        Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, kaplama çalışmaları nedeniyle 31 Ekim'e kadar hafta içi her gün 5 saat süreyle trafiğe kapatılacak. Bu süre içerisinde sürücüler, Bolu Valiliği tarafından belirlenen alternatif güzergâhları kullanabilecek. İşte, Bolu Tüneli'nin kapalı olduğu saatler ve alternatif yollar...

        Giriş: 16.10.2025 - 17:24 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:24
        1

        Bolu Valiliği’nin açıklamasına göre, Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı kesiminde, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasındaki İstanbul istikametinde (Bolu Tüneli dâhil) tünel giriş kısmında kaplama çalışması yapılacak. Bu nedenle, Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü 31 Ekim’e kadar her gün 5 saat süreyle trafiğe kapalı olacak. Peki, sürücüler hangi alternatif güzergâhı kullanacak? İşte ayrıntılar...

        2

        BOLU TÜNELİ HANGİ TARİHLERDE KAPALI OLACAK?

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, kaplama çalışması dolayısıyla 31 Ekim'e kadar hafta içi her gün, saat 10.00 ila 15.00 arasında olmak üzere 5 saat ulaşıma kapalı kalacak.

        3

        ALTERNATİF GÜZERGÂH NERESİ?

        Sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan yeniden otoyola bağlanabilecek.

        4

        BOLU DAĞI TÜNELİNDE ÇALIŞMA NE ZAMAN BİTECEK?

        Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde yapılan çalışmalar, 31 Ekim 2025 Cuma günü bitecek.

