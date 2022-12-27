Bolu'da terör örgütleri DEAŞ ve FETÖ'ye operasyon: 4 gözaltı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da polisin düzenlediği operasyonlarda, DEAŞ üyesi 2 kişi ile FETÖ üyesi 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ´a yönelik 2 ilde operasyon düzenledi. Bahçelievler Mahallesi´nde yapılan baskında Suriye uyruklu T.H. yakalandı. Ankara´daki operasyonda ise Irak uyruklu H.E.B. gözaltına alındı. T.H.´nin terör örgütü içerisinde çatışma bölgelerinde görev aldığı, H.E.B´nin ise örgütte faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

DOKTOR VE EV KADININA FETÖ'DEN GÖZALTI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri FETÖ/PDY´ye üye olduğu iddia edilen ev kadını L.K. ile Yalova'da özel bir hastanede doktor olarak görev yapan A.K.´yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, terör örgütünün şifreli haberleşme programı olan Bylock kaydı bulunduğu öğrenildi.

Her iki operasyonda yakalanan 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-12-27 16:01:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.