Bolu'da terör örgütleri DEAŞ ve FETÖ'ye operasyon: 4 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da polisin düzenlediği operasyonlarda, DEAŞ üyesi 2 kişi ile FETÖ üyesi 2 kişi gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ´a yönelik 2 ilde operasyon düzenledi. Bahçelievler Mahallesi´nde yapılan baskında Suriye uyruklu T.H. yakalandı. Ankara´daki operasyonda ise Irak uyruklu H.E.B. gözaltına alındı. T.H.´nin terör örgütü içerisinde çatışma bölgelerinde görev aldığı, H.E.B´nin ise örgütte faaliyet yürüttüğü öğrenildi.
DOKTOR VE EV KADININA FETÖ'DEN GÖZALTI
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri FETÖ/PDY´ye üye olduğu iddia edilen ev kadını L.K. ile Yalova'da özel bir hastanede doktor olarak görev yapan A.K.´yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, terör örgütünün şifreli haberleşme programı olan Bylock kaydı bulunduğu öğrenildi.
Her iki operasyonda yakalanan 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-12-27 16:01:49
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