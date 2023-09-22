Köyde hayvanları otlatma kavgasında darbedildi

BOLU'nunGerede ilçesinde Fatma Kılınçarslan (50) köyde hayvanların otlatılması nedeniyle husumetli olduğu Hatice A. tarafından sopayla dövüldü. Yaralanan Kılınçarslan savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Gerede ilçesinin Bahçedere köyünde yaşayan Fatma Kılınçarslan, geçen yıl köyde hayvanların otlatılması nedeniyle tartıştığı A.E.´nin saldırısına uğradı. İki aile arasında bu nedenle husumet oluştu. Kılınçarslan, geçen günlerde hayvanlarını otlattıktan sonra evine dönerken karşılaştığı A.E.´nin annesi Hatice A. tarafından çıkan tartışmada sopayla dövüldü. Hatice A., yakınlarının çağırdığı ambulansla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından ve vücuduna aldığı darbelerle yaralanan kadına 5 gün iş göremezlik raporu verildi. Kılınçarslan, Hatice A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

`DOĞRUDAN BENİM ÜZERİME YÜRÜYEREK SOPAYLA VURDU´

Yaşadığı olay nedeniyle zor günler geçirdiğini söyleyen Fatma Kılınçarslan, olay günü kullandığı kanlar içerisinde kalan başörtüsünü gösterirken gözyaşlarına boğuldu. Otlatmak için çıkardığı büyükbaş hayvanlarının evinin yanında bulunan ahırına getirirken Hatice A.'nın yolunu kestiğini belirten Fatma Kılınçarslan, "Bana selam verdi ben de `Yoluma devam ediyorum seninle işim yok´ dedim. Doğrudan benim üzerime yürüyerek sopayla vurdu. Bana vurup yıktıktan sonra altına aldı. Benim boğazıma yapışıp `Seni öldüreceğim´ dedi. Ben zorlukla altından kurtulup evime zor geldim. Geçen yıl da oğlu tarafından kapımın önünde darbedildim. Onun devamını da annesini getirdi. Hayvancılığı bilmedikleri ve köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi" diye konuştu.

Eşi İsmail Kılınçarslan´ın da tehdit edildiğini öne süren Fatma Kılınçarslan, "Köy imamının babası kurtardı. Aracımızın önünü kesip tehdit ettiler. Bizim hayati tehlikemiz var" diye konuştu.