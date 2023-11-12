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        Sakaryasporlu taraftarlar, Bolu Atatürk Stadyumu'na zarar verdi

        Boluspor-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu bazı taraftarlar, Bolu Atatürk Stadyumu'na zarar verdi. Kırılan tribün koltukları, güvenlik kameraları, tuvaletlerdeki fayanslar, pisuvarlar, camlar ve lavabolarla ilgili tutanak tutuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 12.11.2023 - 17:30
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        Sakaryasporlu taraftarlar, Bolu Atatürk Stadyumu'na zarar verdi
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        Boluspor-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu bazı taraftarlar, Bolu Atatürk Stadyumu'na zarar verdi. Kırılan tribün koltukları, güvenlik kameraları, tuvaletlerdeki fayanslar, pisuvarlar, camlar ve lavabolarla ilgili tutanak tutuldu.

        1'inci Lig'de Boluspor, kendi sahasında bugün Sakaryaspor'a 3-2 mağlup oldu. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından Sakaryasporlu taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünlerdeki koltukları, güvenlik kameralarını, tuvaletlerdeki fayansları, muslukları, pisuvarları ve lavaboları kırdı. Maçın ardından Boluspor'un kulüp çalışanları zarar verilen alanları temizledi. Boluspor kulüp yönetimi, oluşan hasarla ilgili tutanak tuttu. Stadyuma verilen zarar tepki çekti.

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