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        Otomobil, yayalara çarptı; kaza anı kamerada

        BOLU´da,yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 kadından 1´i yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 13.11.2023 - 14:10
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        Otomobil, yayalara çarptı; kaza anı kamerada
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        BOLU´da,yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 kadından 1´i yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 ABV 568 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 2 kadına çarptı. Otomobilin çarptığı yayalardan Mükerrem Ergin yaralandı. Kaza yerine, ihbarla polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürülen Ergin'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Otomobilin çarptığı ve ismi öğrenilemeyen kadının, kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, sürücünün kazanın ardından otomobilden inerek, 2 kadının yardımına koştuğu görüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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