Abant'ta tatilci yoğunluğu

BOLU'da doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, Kurban Bayramı tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. Abant'ta yaşanan yoğunluk nedeniyle piknik alanları tamamen doldu.

Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından Abant Gölü Milli Parkı, 9 günlük bayram tatilinde tatilcilerin uğrak noktası oldu. Özellikle Ankara ve İstanbul'dan Abant'a gelen tatilciler, göl kenarında yürüyüş yapıp piknik alanlarında mangallarını yaktı. Tatilciler, çam ormanları ve yeşilin her tonuyla büyüleyen milli parkın eşsiz manzarasına hayran kaldı. Abant'ta yaşanan yoğunluk nedeniyle piknik alanları da tamamen doldu. Jandarma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri göl çevresindeki denetimlerini artırdı.