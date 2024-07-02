Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da kavşakta 4 otomobilin karıştığı kaza: 2 ölü, 3 yaralı

        BOLU'da D-100 kara yolunda otomobilin kavşaktan dönüş yapan otomobile çarpmasıyla meydana gelen ve ardından 2 aracın da karıştığı kazada Engin Gökdemir ile Sabri Gökdemir hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 15:20 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da kavşakta 4 otomobilin karıştığı kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU’da D-100 kara yolunda otomobilin kavşaktan dönüş yapan otomobile çarpmasıyla meydana gelen ve ardından 2 aracın da karıştığı kazada Engin Gökdemir ile Sabri Gökdemir hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 12.45 sıralarında D-100 kara yolu Sanayi yan yol kavşağında meydana geldi. Ankara yönünden Bolu istikametine giden İbrahim Özdemir idaresindeki 34 F 8204 plakalı otomobil, kavşaktan sanayi yönüne giden Engin Gökdemir (60) yönetimindeki 81 ACR 539 plakalı otomobile çarptı. Çarpmayla ağır hasar alan otomobilin sürücüsü Gökdemir, yaklaşık 15 metre savruldu. Kazaya sürücüsü belirlenemeyen 34 LU 9313 plakalı otomobil ile Yılmaz Avcı yönetimindeki 81 DM 596 plakalı otomobil de karıştı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücülerinden Engin Gökdemir ile aynı araçta bulunan Sabri Gökdemir yaşamını yitirirken, sürücülerden İbrahim Özdemir ile 34 LU 9313 plakalı otomobilde bulunan Ünal Karahan ve Özay Özalp yaralandı. Yaralılar sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Emin 12 yaşındaydı... Aynı yönde dehşet: 3 ölü!
        Emin 12 yaşındaydı... Aynı yönde dehşet: 3 ölü!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı

        Benzer Haberler

        Bolu'da zincirleme trafik kazasında 2 işi öldü, 3 kişi yaralandı
        Bolu'da zincirleme trafik kazasında 2 işi öldü, 3 kişi yaralandı
        Bolu'da selden etkilenen mahalle sakinlerine afetlerle mücadele anlatıldı
        Bolu'da selden etkilenen mahalle sakinlerine afetlerle mücadele anlatıldı
        Bolu'da polis kontrolünden kaçan zanlılar, otomobille evin duvarına çarpınc...
        Bolu'da polis kontrolünden kaçan zanlılar, otomobille evin duvarına çarpınc...
        Polisten kaçarken kaza yaptılar; uyuşturucudan tutuklandılar
        Polisten kaçarken kaza yaptılar; uyuşturucudan tutuklandılar
        Damadının öldürdüğü kayınpeder, kızının bıçaklandığını görünce kendini sipe...
        Damadının öldürdüğü kayınpeder, kızının bıçaklandığını görünce kendini sipe...
        Anadolu Otoyolunda iki yolcu otobüsü çarpıştı; 15 yaralı
        Anadolu Otoyolunda iki yolcu otobüsü çarpıştı; 15 yaralı