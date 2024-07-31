Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da yere izmarit ve çöp atanlara 14 bin 407 TL'ye kadar para cezası uygulaması başladı

        BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yere izmarit, çöp ve çekirdek kabuğu atanlara 593 TL'den 14 bin 407 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağını belirterek, "Bu haftadan itibaren kahvehanelerin, lokantaların ve berberlerin önüne özel sigara izmaritlikleri vereceğiz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 11:04 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da yere izmarit ve çöp atanlara 14 bin 407 TL'ye kadar para cezası uygulaması başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yere izmarit, çöp ve çekirdek kabuğu atanlara 593 TL’den 14 bin 407 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağını belirterek, “Bu haftadan itibaren kahvehanelerin, lokantaların ve berberlerin önüne özel sigara izmaritlikleri vereceğiz. O lokantanın, kahvehanenin ve berberin sahibine zimmetleyeceğiz. Dükkan sahibine ‘3 metrekare önünde herhangi bir izmarit görürsek cezai işlemi sana uygulayacağız’ diyeceğiz” dedi.

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte cadde, sokak ve parklara çöp ve izmarit atanlara ceza uygulamasının başladığını açıkladı. Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde temizlik işçileri tarafından toplanan yüzlerce izmariti gösteren Başkan Özcan, “Özellikle lokantaların, kahvehanelerin ve berberlerin önünde bunlar yoğun olarak bulunuyor. Bolu, Türkiye’nin en temiz şehri. Yazık değil mi, bu izmaritleri atıyorsunuz. Bu haftadan itibaren kahvehanelerin, lokantaların ve berberlerin önüne özel sigara izmaritlikleri vereceğiz. O lokantanın, kahvehanenin ve berberin sahibine zimmetleyeceğiz. Dükkan sahibine ‘3 metrekare önünde herhangi bir izmarit görürsek bundan dolayı cezai işlemi sana uygulayacağız’ diyeceğiz. İzmaritliklerin bedelini biz karşılayacağız ama onun koruması ve kollanması işini sen yapacaksın. Zabıta ekiplerine de talimat veriyorum. Merkezi noktalarda, parklarda yere izmarit atan kim olursa olsun gereken idari cezayı uygulayacaksınız. Bugün belki bazı Bolulular bana kızıyor olabilir ama yarın teşekkür edeceksiniz buna da emin olun. Türkiye’nin en güzel şehrini kimsenin kirletmeye hakkı yok. Bunun da bir bedeli varsa ben bu bedeli ödemeye hazırım” diye konuştu.

        Başkan Tanju Özcan, uygulanacak para cezasını da açıklayarak, “Geçen 5 yıl içerisinde Bolu, Türkiye’nin en temiz şehri oldu. Bundan sonra da daha temiz kalması yönünde kararlıyız. Sokak, cadde, kaldırım ve parklara, çekirdek kabuğu, izmarit veya çöp atanlara ayrım yapmaksızın 593 TL’den 14 bin 407 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır. Uyarmadı demeyin” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Turizm gelirinde yüzde 12 artış
        Turizm gelirinde yüzde 12 artış
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        Japonlar neden eğilerek selam veriyor?
        Japonlar neden eğilerek selam veriyor?
        Eğlence mekanı önünde silahlı saldırı!
        Eğlence mekanı önünde silahlı saldırı!
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü kapatıldı
        Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu'da yere çöp atanlara 14 bin 407 liraya kadar ceza uygulanacak
        Bolu'da yere çöp atanlara 14 bin 407 liraya kadar ceza uygulanacak
        Zehirli atıklarını dereye boşaltan beyaz et üretim firmalarına milyonluk ce...
        Zehirli atıklarını dereye boşaltan beyaz et üretim firmalarına milyonluk ce...
        Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yarın ulaşıma kapanıyor
        Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yarın ulaşıma kapanıyor
        Bolu'da yerli ve yabancı futbol takımları yeni sezona hazırlanıyor
        Bolu'da yerli ve yabancı futbol takımları yeni sezona hazırlanıyor