Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'da kullanılmayan ahşap köy evi yandı

        Bolu'nun Seben ilçesinde çıkan yangında 1 köy evi kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 14:47 Güncelleme: 30.01.2026 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da kullanılmayan ahşap köy evi yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'nun Seben ilçesinde çıkan yangında 1 köy evi kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Tazılar köyünde kullanılmayan ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzeine bölgeye Seben Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.


        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık

        Benzer Haberler

        Bolu'da Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat denetimi
        Bolu'da Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat denetimi
        Bolu'da ramazan öncesi market ve mağazalarda fiyat denetimi yapıldı
        Bolu'da ramazan öncesi market ve mağazalarda fiyat denetimi yapıldı
        Yurt dışında olan Katarlının dairesini basan su 6 esnafı mağdur etti
        Yurt dışında olan Katarlının dairesini basan su 6 esnafı mağdur etti
        Buz tutan Çubuk Gölü, dronla görüntülendi
        Buz tutan Çubuk Gölü, dronla görüntülendi
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Öztürk, Bolu'da partililerle buluştu
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Öztürk, Bolu'da partililerle buluştu
        Bolu'da rüzgar ve eriyen kar çam ağaçlarını devirdi
        Bolu'da rüzgar ve eriyen kar çam ağaçlarını devirdi