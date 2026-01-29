İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Öztürk, Bolu'da partililerle buluştu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, partisinin Bolu İl Başkanlığını ziyaret etti.



İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Aydın ve partililer tarafından karşılanan Öztürk, burada yaptığı konuşmada, bir siyasi hareketin ancak sağlam merkezle yön bulacağını söyledi.



Öztürk, sağlam merkez olmadan istikametin bulunamayacağını belirterek, "Genel merkez akıldır, beyindir ama teşkilat kalptir. O kalp çalışacak, kan dolaşımını yapacak ki beden sağlam olsun." dedi.



Genel merkezin ufku çizdiğini, teşkilatın ise o ufka doğru yürüdüğünü belirten Öztürk, "İkisi birbirinden ayrı düşünülemez. Biri olmadan diğeri eksik kalır. Parti programını çizen genel merkez ve bunu hayata geçiren sizler, teşkilatlardır. Bir partinin hedefi merkezde belirlenir ama millet ve vatandaşla buluşmasını teşkilatlar sağlar. Bizim gücümüz, merkez ile teşkilat arasında olan bu sarsılmaz bağdır." ifadelerini kullandı.



Öztürk, merkez ile teşkilat arasında ne mesafe ne duvar ne de bir kopukluk olmayacağını vurgulayarak, "Sahada söylenen genel merkezde karşılık bulacak. Merkezde alınan kararlar ise sahada sizler tarafından sahiplenilecek. Başarıyı hep birlikte yaşayacağız. Sorumluluğu hep birlikte taşımak zorundayız. Merkezi güçlü olmayan bir teşkilat da zayıftır, teşkilatı güçlü olmayan merkez de yalınızdır." değerlendirmesinde bulundu.



Fırtınalı bir ortamdan il ve ilçe teşkilatlarının da desteğiyle sakin limana çekildiklerini dile getiren Öztürk, bundan sonra gelecek seçim dönemi sürecini yönetmeyi ve bu yönde çalışmalar yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

