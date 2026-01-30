Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'da ramazan öncesi market ve mağazalarda fiyat denetimi yapıldı

        Bolu'da ramazan öncesi zincir market şubelerinde ve alışveriş mağazalarında temel gıda ve ihtiyaç ürünleri denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 12:43 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:43
        Bolu'da ramazan öncesi market ve mağazalarda fiyat denetimi yapıldı
        Bolu'da ramazan öncesi zincir market şubelerinde ve alışveriş mağazalarında temel gıda ve ihtiyaç ürünleri denetimi yapıldı.

        Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki fırın, zincir marketler ve alışveriş merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını kontrol eden ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, gramaj kontrolü yaptı.

        Haksız rekabet, fahiş fiyat artışı ve fırsatçılığın önüne geçmek amacıyla etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyat bilgilerine yer verilip verilmediğini inceleyen ekipler, meyve ve sebzelerin geliş fiyat bilgisini Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrol etti.

        Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi, gazetecilere, denetimlerde, raflardaki ürünlerin fiyat etiketlerinin mevzuata uygun yer alıp almadığı, ürünün raf ve kasadaki fiyatı arasında uyuşmazlık olup olmadığı, lokanta, restoran gibi yiyecek içecek hizmetinin sunulduğu işletmelerde de fiyat listeleri ile menülerin kontrol edildiğini belirtti.

        Kontrollerde aykırılık tespit edilmesi halinde her bir ürün için 3 bin 973 lira idari ceza uygulandığını bildiren Terzi, "Yine haklı bir gerekçeye dayanmaksızın yapılan fiyat artışlarıyla ilgili olarak söz konusu ürünlere ait son 3 aya ilişkin alış satış faturaları ve ilgili firmanın savunması istenilmekte. Söz konusu savunma yazısı ve ekleri incelendiğinde, Bakanlığımız bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna rapor halinde gereği için gönderilmektedir." ifadesini kullandı.

        Terzi, denetimlerin ramazan öncesinde, ramazanda ve tüm yıl boyunca devam edeceğine değinerek, "Bolu, İstanbul-Ankara güzergahı üzerinde yer alan 2 aktif kara yolunu içinde barındıran bir şehir. Dolayısıyla bu kara yollarımız üzerinde yer alan dinlenme tesisleri, içinde marketleri barındıran akaryakıt istasyonlarında da denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

