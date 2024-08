Beyaz et fabrikalarının atıklarını dereye boşaltarak doğayı kirletmelerine köylülerden tepki

BOLU’da faaliyet gösteren beyaz et üretimi yapan tesislerin atıklarını arıtma yapmadan Büyüksu Deresi’ne boşaltarak doğayı kirletmelerine köylüler tepki gösterdi. Dere kenarında toplanan aralarında MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün de bulunduğu köylüler, tarlalarını sulayamadıklarını ve suya temas edenlerde hastalıklar görüldüğünü söyledi.

Bolu’da faaliyet gösteren beyaz et üretimi yapan tesislerin atıklarını Büyüksu Deresi’ne boşalttıkları ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta yapılan denetimlerde 3 tesise milyonlarca TL ceza kesilirken ‘Çevreyi kasten kirletmek’ suçundan da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bir beyaz et üretimi yapan tesisin de gizli hat çekerek atıklarını arıtma yapmadan dereye boşalttığı belirlendi. Büyüksu Deresi’nin geçtiği bölgedeki köylüler, tarlalarını sulamak için kullandıkları dereye zehirli atıkların boşaltılmasına tepki gösterdi. MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, MHP ve AK Partil'li yöneticiler ile muhtarlar ve halk Büyüksu Deresi’nde toplanarak beyaz et üretimi yapan firmalara tepkilerini dile getirdi.