Beyaz et fabrikalarının atıklarını dereye boşaltarak doğayı kirletmelerine köylülerden tepki

BOLU’da faaliyet gösteren beyaz et üretimi yapan tesislerin atıklarını arıtma yapmadan Büyüksu Deresi’ne boşaltarak doğayı kirletmelerine köylüler tepki gösterdi. Dere kenarında toplanan aralarında MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün de bulunduğu köylüler, tarlalarını sulayamadıklarını ve suya temas edenlerde hastalıklar görüldüğünü söyledi.

Bolu’da faaliyet gösteren beyaz et üretimi yapan tesislerin atıklarını Büyüksu Deresi’ne boşalttıkları ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta yapılan denetimlerde 3 tesise milyonlarca TL ceza kesilirken ‘Çevreyi kasten kirletmek’ suçundan da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bir beyaz et üretimi yapan tesisin de gizli hat çekerek atıklarını arıtma yapmadan dereye boşalttığı belirlendi. Büyüksu Deresi’nin geçtiği bölgedeki köylüler, tarlalarını sulamak için kullandıkları dereye zehirli atıkların boşaltılmasına tepki gösterdi. MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, MHP ve AK Partil'li yöneticiler ile muhtarlar ve halk Büyüksu Deresi’nde toplanarak beyaz et üretimi yapan firmalara tepkilerini dile getirdi.

DOĞAYA KARŞI İŞLENMİŞ BİR CİNAYET

Çatakören köyü muhtarı Selim Aslan, herkesin balık tuttuğu ve meyvelerini suladığı derenin simsiyah aktığını belirterek, “Hayvanlar bile bırakın su içmeyi yanından geçmiyor. Hiçbir şekilde sulamaya uygun değil. Bu yüzden çok verimli arazilerimizi sulayamadığımızdan maddi olarak çok ciddi zarar görmekteyiz. Bunun yanında suya temas eden komşularımızda cilt rahatsızlıkları ve enfeksiyonlar görüldü. Suyun kirlenmesini doğaya karşı işlenmiş bir cinayet olarak görmekteyiz” dedi.

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül de arıtmayla ilgili yoğun bir çalışmanın yapılması gerektiğin, söyleyerek, “Özel sektörün kendi arıtmalarını en kısa sürede tamamlaması gerekiyor. Bizim idari cezalarımız bunlara hafif geliyor. Biz burada istihdam sağlıyoruz, beyaz et üretimi kalkınıyor ama biz burada ticari bir yatırım yapılacak, diye hayatımızla kimsenin oynamasına müsaade etmeyiz. Diyorlar ki, ben 2-3 milyon TL cezamı öderim ama atığımı da bırakırım. Her gece kontrolörler gelerek denetimlerini sürdürerek mücadele devam ediyor. Bolu Belediye başkanımızla da Bolu için yapılacak bir işte siyaseti kenara bırakıp, ortak paydada buluşmamız lazım. Burada arıtmanın yapılması için ne gerekiyorsa buyurun gelin, beraber mücadele edelim. Tüm kurumlar bu konuda elinden geleni yapmak mecburiyetindedir” ifadelerini kullandı.