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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 15:49 Güncelleme: 16.02.2025 - 15:49
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:BoluAtatürk

        Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Akıncık, Kadir Akıllı

        Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 90 Iskandarlı), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 69 Babacar), Jefferson, Hasani (Dk. 79 Liço), Mukairu, Onur Ulaş, Aleksic, Enes Alıç (Dk. 79 Berk Yıldız), Fethi Özer, Balbudia (Dk. 89 Eren Erdoğan)

        Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Cassubie (Dk. 46 Poko), Mehmet Murat Uçar, Traore, Uğur Adem Gezer, Sinan Kurt, Ömer Bayram, Adekanye (Dk. 80 Batuhan Tur), Mehmet Yeşil, Keita (Dk. 69 Alberk Koç), Moreno (Dk. 90+2 Veli Çetin)

        Kırmızı kartlar: Dk. 51 Traore, Dk. 89 Alberk Koç (Amed Sportif Faaliyetler)

        Sarı kart: Dk. 70 Balbudia (Geosis Boluspoor)

        BOLU

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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