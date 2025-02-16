Stat:BoluAtatürk
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Akıncık, Kadir Akıllı
Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 90 Iskandarlı), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 69 Babacar), Jefferson, Hasani (Dk. 79 Liço), Mukairu, Onur Ulaş, Aleksic, Enes Alıç (Dk. 79 Berk Yıldız), Fethi Özer, Balbudia (Dk. 89 Eren Erdoğan)
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Cassubie (Dk. 46 Poko), Mehmet Murat Uçar, Traore, Uğur Adem Gezer, Sinan Kurt, Ömer Bayram, Adekanye (Dk. 80 Batuhan Tur), Mehmet Yeşil, Keita (Dk. 69 Alberk Koç), Moreno (Dk. 90+2 Veli Çetin)
Kırmızı kartlar: Dk. 51 Traore, Dk. 89 Alberk Koç (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kart: Dk. 70 Balbudia (Geosis Boluspoor)
BOLU
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