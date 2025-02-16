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        Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları, karşılaştıkları dinlenme tesisinde kavga etti (2)

        TARAFTARLARIYARALAYAN ŞÜPHELİ GÖZALTINDABolu'da, Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları arasında çıkan kavgada 3 taraftar yaralanırken, olayın ardından Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilerek, "Bugün saat 12.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 20:18 Güncelleme: 16.02.2025 - 20:18
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        Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları, karşılaştıkları dinlenme tesisinde kavga etti (2)
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        TARAFTARLARIYARALAYAN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Bolu'da, Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları arasında çıkan kavgada 3 taraftar yaralanırken, olayın ardından Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilerek, "Bugün saat 12.00 sıralarında Anadolu Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde iki spor kulübü taraftarlarının sözlü tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu üç vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiş olup iki yaralı vatandaşımız tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Diğer yaralı vatandaşımız ise takip ve gözlem amaçlı olarak servise yatırılmıştır. Jandarma ekiplerinin derhal müdahalesi sonrası olayın faili olan M.K. isimli şahıs yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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