Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları, karşılaştıkları dinlenme tesisinde kavga etti (2)

TARAFTARLARIYARALAYAN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bolu'da, Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları arasında çıkan kavgada 3 taraftar yaralanırken, olayın ardından Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilerek, "Bugün saat 12.00 sıralarında Anadolu Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde iki spor kulübü taraftarlarının sözlü tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu üç vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiş olup iki yaralı vatandaşımız tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Diğer yaralı vatandaşımız ise takip ve gözlem amaçlı olarak servise yatırılmıştır. Jandarma ekiplerinin derhal müdahalesi sonrası olayın faili olan M.K. isimli şahıs yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir" denildi.