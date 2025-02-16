Bolu'da taraftar grupları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Bolu'da iki taraftar grubu arasında çıkan kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde iki spor kulübü taraftarlarının sözlü tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirilen açıklamada, 2 kişinin tedavisinin ardından taburcu edildiği, diğer yaralının takip ve gözlem amaçlı servise yatırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, jandarma ekiplerinin müdahalesi sonrası olayın faili M.K'nin yakalanarak adli mercilere teslim edildiği kaydedildi.