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        Bolu'da taraftar grupları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

        Bolu'da iki taraftar grubu arasında çıkan kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 20:17 Güncelleme: 16.02.2025 - 20:17
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        Bolu'da taraftar grupları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
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        Bolu'da iki taraftar grubu arasında çıkan kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde iki spor kulübü taraftarlarının sözlü tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

        Yaralıların Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirilen açıklamada, 2 kişinin tedavisinin ardından taburcu edildiği, diğer yaralının takip ve gözlem amaçlı servise yatırıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, jandarma ekiplerinin müdahalesi sonrası olayın faili M.K'nin yakalanarak adli mercilere teslim edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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