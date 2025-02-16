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        Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları, karşılaştıkları dinlenme tesisinde kavga etti

        BOLUSPOR ile oynayacakları maçı izlemek için kente gelen Amedspor taraftarları ile Kasımpaşa maçı için İstanbul'a giden Fenerbahçe taraftarları arasında, mola verdikleri dinlenme tesisinde kavga çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 13:21 Güncelleme: 16.02.2025 - 13:25
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        Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları, karşılaştıkları dinlenme tesisinde kavga etti
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        BOLUSPOR ile oynayacakları maçı izlemek için kente gelen Amedspor taraftarları ile Kasımpaşa maçı için İstanbul’a giden Fenerbahçe taraftarları arasında, mola verdikleri dinlenme tesisinde kavga çıktı. Jandarma ekipleri havaya ateş açıp, tarafları ayırırken, kavgada 2 kişi yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Birinci Lig takımlarından Boluspor ile oynayacakları maç için kente gelen Amedspor taraftarlarıyla Kasımpaşa maçını izlemek için İstanbul’a giden Fenerbahçe taraftarları mola verdikleri dinlenme tesisinde karşılaştı. İki takımın taraftarları arasında yaşanan gerginlik, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine bıçak ve taşlarla saldırdı.

        İhbar üzerine olay bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Kavgada yaralanan 2 Fenerbahçe taraftarı sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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