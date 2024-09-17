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        Otobüste tartıştığı kişiyi indikleri durakta bıçakla yaraladı

        BOLU'da, halk otobüsünde tartışan 2 yolcunun durakta indikten sonra süren kavgasında İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 17:25 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:30
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        Otobüste tartıştığı kişiyi indikleri durakta bıçakla yaraladı
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        BOLU’da, halk otobüsünde tartışan 2 yolcunun durakta indikten sonra süren kavgasında İ.Ç. bıçakla yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Ç. ile bir yolcu halk otobüsünde tartıştı. Durakta otobüsten inen taraflar tartışmaya devam etti. İ.Ç. tartışma sırasında bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan İ.Ç., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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