Otobüste tartıştığı kişiyi indikleri durakta bıçakla yaraladı

Olay, öğle saatlerinde Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Ç. ile bir yolcu halk otobüsünde tartıştı. Durakta otobüsten inen taraflar tartışmaya devam etti. İ.Ç. tartışma sırasında bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan İ.Ç., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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