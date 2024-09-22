Yere düşen soda şişesi patlayarak kadının başına fırladı o anlar kamerada

BOLU'da bir işyerine bilgisayar tamiri için gelen kişinin yere düşürdüğü soda şişesi patlayarak kadının kafasına fırladı. Soda şişesi başına isabet eden kadın yaralanırken o anlar kameralara yansıdı.

Olay, Sağlık Mahallesi Belde Sokak üzerinde bulunan meze satışı yapan bir işyerinde meydana geldi. İşyerinde bilgisayarı tamir eden kişinin elinin değmesiyle yere düşen soda şişesi bir anda patlayarak işletmenin sahibi Pelin Fidandalar'ın (28) kafasına isabet etti. Yerden fırlayan soda şişesinin bir anda fırlayarak kafasına isabet eden genç kadın kısa süreli korku yaşadı. Başından hafif şekilde yaralanan genç kadın olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı. Soda şişesinin yeri düşüp patladıktan sonra fırlayarak kadının başına isabet ettiği anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.