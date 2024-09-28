Boluspor - Manisa FK: 2-0
STAT:AtatürkHAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Mehmet ŞengülBOLUSPOR: Çağlar, Hakan, Oulare, Fethi, Onur, Hakan (Dk.
STAT:Atatürk
HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Mehmet Şengül
BOLUSPOR: Çağlar, Hakan, Oulare, Fethi, Onur, Hakan (Dk.88 Halil), Berk, Mukairu (Dk. 90+2 Iskandarlı), Estrela (Dk. 88 İshak), Oğuz, Jefferson (Dk. 77 Avramovskı), Eren (Dk. 88 Anıl)
MANİSA FK: Alperen, Oktay, Bartu, Avuku, Kaan, Oğuz (Dk. 81 Kazım), Kadir (Dk. 66 Kerem), Efe (Dk. 62 Diallo) Ramirez, Fofana (Dk. 81 Muhammet), Osuji (Dk.62 Kwasi)
GOLLER: Dk 64 Jefferson, Dk. 90+4 Avramoski (Boluspor)
SARI KARTLAR: Kaan (Manisa FK) Oğuz, Çağlar, Avramoski (Boluspor)
1’inci Lig'in 7'nci haftasında Boluspor, kendi sahasında karşılaştığı Manisa FK’yı 2-0 mağlup etti.
34’üncü dakikada Jefferson’un ceza sahası içerisinden çektiği şut az farkla dışarı gitti.
37’nci dakikada Manisa FK’dan Oğuz’un kullandığı serbest vuruşta kaleci Çağlar topu yumruklayarak çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
51’inci dakikada kale önünde topla buluşan Fofana’nın şutu üst direkten döndü.
64’üncü dakikada Mukairu’nun sağ kanattan ceza sahasına attığı pasla topla buluşan Jefferson’un şutu ağlara gitti: 1-0.
90+4’üncü dakikada kaleci Alperen’in hatasında topu kapan Avramoski topu ağlara gönderdi: 2-0.
Karşılaşma Boluspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
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