Bolu'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Yangın, saat 16.00 sıralarında Mudurnu ilçesine bağlı Gelinözü Köyü mevkisinde ormanda çıktı. Ormandan yayılan dumanları ihbarı üzerine bölgeye Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 dönüm orman alanında etkili olan yangınla ilgili soğutma başlatıldı.

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