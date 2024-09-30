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        Anadolu Otoyolu'nda yağmur kazaları: 7 yaralı

        BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 7 ayrı kazada, toplam 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 13:53 Güncelleme: 30.09.2024 - 13:55
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        Anadolu Otoyolu'nda yağmur kazaları: 7 yaralı
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        BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 7 ayrı kazada, toplam 7 kişi yaralandı.

        Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak, Anadolu Otoyolu’nda kazaları da beraberinde getirdi. İlk kaza, saat 10.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Dörtdivan Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden RE 080 AL yabancı plakalı TIR, RE BA 956 yabancı plakalı cip ile 06 BG 3117 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Otomobil, bariyerleri aşarak taklalar atıp, yol kenarındaki kanala devrildi. Kazada, su kanalında ters dönen otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.

        Bu kazanın olduğu noktaya 1 kilometre mesafede, saat 11.00 sıralarında ise Ankara yönüne giden 26 ABH 929 plakalı otomobil ile aynı yöne giden 34 KRR 394 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası savrulan 34 KRR 394 plakalı otomobil yoldan çıkarak dinlenme tesisi girişindeki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Yağmur nedeniyle Anadolu Otoyolu’nda 5 ayrı noktada kontrolden çıkan otomobiller, bariyerlere çarptı. Kazalarda araçlarda hasar oluştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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