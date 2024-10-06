Orman ekiplerinden 115 noktada 'kaçak odun' denetimi
BOLU'daOrman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 115 ayrı noktada kaçak orman emvaline yönelik denetim yapıp, tomruk yüklü kamyonların belgelerini inceledi.
BOLU'daOrman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 115 ayrı noktada kaçak orman emvaline yönelik denetim yapıp, tomruk yüklü kamyonların belgelerini inceledi.
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı işletme müdürlüklerinin tamamı tarafından kaçak orman emvali denetimi yapıldı. Yüzde 67'si ormanlarla kaplı Bolu'da ekipler tarafından 115 aynı noktada Mobil Koruma Kontrol noktaları oluşturuldu. Orman içi ve orman yolu ana arterlerinde oluşturulan mobil kontrol noktalarında yapılan eş zamanlı denetimlerde, orman emvali yüklü kamyonlar durduruldu. Ekipler tarafından orman emvali taşıyan araçların sevk pusulası ve nakliyeleri denetlenerek, kaçak odun taşıyıp taşımadığı kontrol edildi. Denetimlerde kaçak odun taşıyan araca rastlanmadı.
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