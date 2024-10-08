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        Merih Demiral'ın eşi çocuklarıyla birlikte Bolu'da eşinin heykeli önünde fotoğraf çektirdi

        TÜRKİYE A Milli futbol takımı oyuncusu Merih Demiral'ın eşi Heidi Demiral Bolu'ya gelerek eşinin bozkurt işaretli heykelinin önünde fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 20:51 Güncelleme: 08.10.2024 - 20:55
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        Merih Demiral'ın eşi çocuklarıyla birlikte Bolu'da eşinin heykeli önünde fotoğraf çektirdi
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        TÜRKİYE A Milli futbol takımı oyuncusu Merih Demiral'ın eşi Heidi Demiral Bolu’ya gelerek eşinin bozkurt işaretli heykelinin önünde fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı.

        Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın, 2 Temmuz’da, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştığı Avusturya’yı 2-1 mağlup ettiği maçta iki gol atan Merih Demiral, gol sonrası ‘Bozkurt’ işareti ile tribünleri selamladı. UEFA, siyasi sembol kullandığı gerekçesiyle Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi. Cezanın kamuoyuna duyurulması sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kente Merih Demiral’ın heykelini dikeceğini açıkladı. Merih Demiral’ın ‘Bozkurt’ işareti yapan heykeli, 4 Ekim'de Karaçayır Mahallesi’ndeki yeni bir kavşağa dikildi.

        Milli oyuncunun eşi Heidi Demiral, çocuklarıyla birlikte Bolu'ya geldi. Heidi Demiral, çocuklarıyla birlikte eşinin bozkurt işareti yapan heykelinin önünde özçekim yaptı. Heidi Demiral, eşinin heykeli önünde çektiği fotoğrafını daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı.

        Galeri
        Galeri

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