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        Anadolu Otoyolu'nda 3 araç birbirine girdi; 2 yaralı

        BOLU'daAnadolu Otoyolu'nda 3 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 10:52 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:55
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        Anadolu Otoyolu'nda 3 araç birbirine girdi; 2 yaralı
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        BOLU'daAnadolu Otoyolu'nda 3 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi, yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Yeniçağa ilçesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden K.B. yönetimindeki 34 ABS 600 plakalı otomobil, S. Y. idaresindeki 55 E 3013 plakalı minibüs ve A.E. idaresindeki 34 YF 039 kamyonet birbirine girdi. Zincirleme kazada 2 kişi, yaralandı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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