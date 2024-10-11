Anadolu Otoyolu'nda 3 araç birbirine girdi; 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Yeniçağa ilçesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden K.B. yönetimindeki 34 ABS 600 plakalı otomobil, S. Y. idaresindeki 55 E 3013 plakalı minibüs ve A.E. idaresindeki 34 YF 039 kamyonet birbirine girdi. Zincirleme kazada 2 kişi, yaralandı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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