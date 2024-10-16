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        İçki içip, sopayla otomobilinin camlarını kırdı

        BOLU'da yol kenarında camları kırık halde bulunan otomobile, alkollü sahibi tarafından sopayla zarar verildiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 17:20 Güncelleme: 16.10.2024 - 17:25
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        İçki içip, sopayla otomobilinin camlarını kırdı
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        BOLU'da yol kenarında camları kırık halde bulunan otomobile, alkollü sahibi tarafından sopayla zarar verildiği ortaya çıktı.

        Kültür Mahallesi Cem Sultan Caddesi'nde, sabah saatlerinde yol kenarında camları kırılmış haldeki 61 AFA 384 plakalı otomobili görenler, polise ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, otomobilin içinde içki şişeleri buldu, araç sahibini arayıp ulaştı. Otomobilin ismi öğrenilemeyen sahibi, gece içki içtikten sonra sinirlenip sopayla otomobilin camlarını parçaladığını ve kimseden şikayetçi olmadığını söyledi. Daha önce trafikten menedildiği ortaya çıkan otomobil, çekiciyle yol kenarından kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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