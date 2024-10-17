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        Otomobilin lastiklerinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa 22 yıl hapis

        BOLU'da, otomobilin lastiklerine gizlediği 6 kilo 100 gram metamfetamin ile yakalanan İran uyruklu Mohammadeasoil Rashidi (36), 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 22 yıl hapisle cezalandırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 10:35 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:40
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        Otomobilin lastiklerinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa 22 yıl hapis
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        BOLU'da, otomobilin lastiklerine gizlediği 6 kilo 100 gram metamfetamin ile yakalanan İran uyruklu Mohammadeasoil Rashidi (36), 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 22 yıl hapisle cezalandırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Şubat'ta Anadolu Otoyolu'ndaki dinlenme tesisinde durdurulan, 2'si çocuk 4 kişinin içinde bulunduğu otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada otomobilin lastiklerinin içerisine gizlenmiş halde 6 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili, İran uyruklu araç sürücüsü Mohammadeasoil Rashidi gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Rashidi'nin kan ve idrar tahlillerinde de uyuşturucuya rastlandı.

        'ALAKAM YOK'

        Mohammadeasoil Rashidi hakkında, Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açıldı. Davanın dün yapılan karar duruşmasında, tutuklu sanık Rashidi, hakim karşısına çıktı. Mohammadeasoil Rashidi, araçta bulunan uyuşturucudan haberinin olmadığını iddia ederek, "Türkiye’ye gelmeden önce uzun yola çıkacağım için aracımı Bukan vilayetinde bulunan oto tamircisine bıraktım. Daha sonra aynı gün aracımı teslim aldım. Aracımı tamir eden 2 kişi de benim gibi İstanbul'a gideceklerini söylediler. Ben ailemle gideceğim için, onlar uçakla geleceklerini ve orada buluşacağımızı söyledi. Uyuşturucunun bu 2 kişi tarafından aracıma koyulduğunu düşünmekteyim. Benim uyuşturucularla alakam yok" dedi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Rashidi’nin, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 22 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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