Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

        BOLU'nunYeniçağa ilçesinde D-100 kara yolunda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 15:15 Güncelleme: 02.11.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU'nunYeniçağa ilçesinde D-100 kara yolunda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında D-100 kara yolunun Yeniçağa ilçesi mevkiSinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Yücel Ö. idaresindeki 14 BU 684 plakalı hafif ticari araç ile aynı yöne giden Ali K.'nin kullandığı 34 HUR 147 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Dini eğitim veren yurtta şiddet soruşturması!
        Dini eğitim veren yurtta şiddet soruşturması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Afetlerin yıkıcılığı 14 yılda 2.5 kat arttı!
        Afetlerin yıkıcılığı 14 yılda 2.5 kat arttı!
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Yaşlanan nüfus kanseri artırıyor! Her yıl 30 binden fazla kişi prostat kanseri tanısı alıyor
        Yaşlanan nüfus kanseri artırıyor! Her yıl 30 binden fazla kişi prostat kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        Bolu'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Boluspor- Ümraniyespor maçının ardından
        Boluspor- Ümraniyespor maçının ardından
        Boluspor-Ümraniyespor: 3-0
        Boluspor-Ümraniyespor: 3-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Otomobille üstünden geçilen çocuğun annesi: Benim oğlum bir daha jimnastik...
        Otomobille üstünden geçilen çocuğun annesi: Benim oğlum bir daha jimnastik...
        Sürücüsü rahatsızlanan cip, kafede oturanlara ve 6 araca çarptı
        Sürücüsü rahatsızlanan cip, kafede oturanlara ve 6 araca çarptı