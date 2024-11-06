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        3 gündür kayıptı; cansız bedeni bulundu

        BOLU'da, 3 gündür kayıp olarak aranan Hüseyin Cahit Ayhan'ın (77) cansız bedeni, tarlasını sulamak isteyen bir çifti tarafından derede bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 20:02 Güncelleme: 06.11.2024 - 20:05
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        3 gündür kayıptı; cansız bedeni bulundu
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        BOLU'da, 3 gündür kayıp olarak aranan Hüseyin Cahit Ayhan’ın (77) cansız bedeni, tarlasını sulamak isteyen bir çifti tarafından derede bulundu.

        Bolu'da oturan Hüseyin Cahit Ayhan, pazartesi sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin ihbarı üzerine Ayhan'ı arama çalışması başlatıldı. Çalışmaların ilk gününde Ayhan'a dair iz bulunamadı. Çayırköyünden geçen Gücüksu deresinden ıspanak tarlasını sulamak için su alan Mehmet Eyvazoğlu isimli vatandaş, derenin içinde bir kişiyi hareketsiz halde gördü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Deredeki cansız beden, AFAD tarafından çıkarıldı. Jandarmanın yaptığı incelemede ölen kişinin 3 gündür kayıp olan Hüseyin Cahit Ayhan olduğu belirlendi. Ayhan’ın cenazesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Derede Ayhan'ın cansız bedenini bulan çiftçi Mehmet Eyvazoğlu, "Ispanak sulamaya geldim. Motoru kurdum derenin kenarına. Baktım derede kıyafet gibi bir şey gördüm. Ben cansız manken zannettim. 10 dakika sonra arkadaş geldi. Sopayla otları araladık öyle baktık. Arkadaşım, ‘kolları ve bacakları var bunun’ dedi. Ceset olduğunu fark ettik. Jandarmaya haber verdik" dedi.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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